Cúcuta será epicentro binacional de la construcción y la ferretería

Imagen de referencia de construcción en la vía. Foto: Getty Images. / Andrey Grigoriev

Cúcuta

Los gremios en la ciudad de Cúcuta siguen apuntándole al crecimiento comercial de la región. En esta oportunidad, desde Fenalco se lidera la Primera Feria Binacional de Construcción y Ferretería, evento que reunirá a empresarios, proveedores, compradores y profesionales en el área de Colombia y Venezuela.

“La feria se llevará a cabo los días 3, 4 y 5 de septiembre de 2026, en el Parque Recreacional Villa Silvania de ComfaOriente, en Cúcuta, con la participación de más de 50 marcas nacionales”, informó Fenalco Norte de Santander.

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Un encuentro empresarial entre Colombia y Venezuela

De acuerdo con la Federación Nacional de Comerciantes, esta iniciativa busca fortalecer los vínculos empresariales y comerciales entre Colombia y Venezuela.

Durante estos tres días, los asistentes al evento podrán conocer las novedades que existen en el área, incluyendo materiales, herramientas, productos y soluciones para el sector.

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Fenalco aseguró que esta Feria Binacional permitirá “establecer contacto directo con proveedores, participar en citas de negocios orientadas a generar nuevas relaciones comerciales y asistir a una gran Agenda Académica”.

Entrada gratuita durante los tres días

Es de resaltar que la participación a esta feria es completamente gratuita, puesto que uno de sus objetivos es facilitar la participación de los diferentes actores del sector.

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“La entrada es completamente gratuita, facilitando la participación de ferreteros, constructores, distribuidores, compradores, profesionales, estudiantes interesados y demás actores vinculados al sector”, enfatizó Fenalco.

Este primer encuentro organizado por FENALCO Seccional Norte de Santander, contará con el apoyo de Fedecámaras Táchira, la Cámara Colombo Venezolana y ProColombia.