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02 sep 2026 Actualizado 10:49

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Cúcuta será epicentro binacional de la construcción y la ferretería

Más de 50 marcas nacionales participarán en la Primera Feria Binacional de Construcción y Ferretería.

Imagen de referencia de construcción en la vía. Foto: Getty Images.

Imagen de referencia de construcción en la vía. Foto: Getty Images. / Andrey Grigoriev

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Cúcuta

Los gremios en la ciudad de Cúcuta siguen apuntándole al crecimiento comercial de la región. En esta oportunidad, desde Fenalco se lidera la Primera Feria Binacional de Construcción y Ferretería, evento que reunirá a empresarios, proveedores, compradores y profesionales en el área de Colombia y Venezuela.

“La feria se llevará a cabo los días 3, 4 y 5 de septiembre de 2026, en el Parque Recreacional Villa Silvania de ComfaOriente, en Cúcuta, con la participación de más de 50 marcas nacionales”, informó Fenalco Norte de Santander.

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Un encuentro empresarial entre Colombia y Venezuela

De acuerdo con la Federación Nacional de Comerciantes, esta iniciativa busca fortalecer los vínculos empresariales y comerciales entre Colombia y Venezuela.

Durante estos tres días, los asistentes al evento podrán conocer las novedades que existen en el área, incluyendo materiales, herramientas, productos y soluciones para el sector.

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Fenalco aseguró que esta Feria Binacional permitirá “establecer contacto directo con proveedores, participar en citas de negocios orientadas a generar nuevas relaciones comerciales y asistir a una gran Agenda Académica”.

Entrada gratuita durante los tres días

Es de resaltar que la participación a esta feria es completamente gratuita, puesto que uno de sus objetivos es facilitar la participación de los diferentes actores del sector.

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La entrada es completamente gratuita, facilitando la participación de ferreteros, constructores, distribuidores, compradores, profesionales, estudiantes interesados y demás actores vinculados al sector”, enfatizó Fenalco.

Este primer encuentro organizado por FENALCO Seccional Norte de Santander, contará con el apoyo de Fedecámaras Táchira, la Cámara Colombo Venezolana y ProColombia.

Jenny Márquez

Jenny Márquez

Comunicadora Social, egresada de la Universidad Francisco de Paula Santander. Con experiencia en el...

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