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23 sep 2026 Actualizado 17:33

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Intenso verano genera alzas en los productos de la canasta familiar en Cúcuta

Comerciantes también se quejan de la ausencia de compradores

A raíz de la normalización en el precio de los productos, también se ha reducido el precio de los almuerzos en los restaurantes de &#039;corrientazos&#039;.

A raíz de la normalización en el precio de los productos, también se ha reducido el precio de los almuerzos en los restaurantes de 'corrientazos'. / Caracol Radio

A raíz de la normalización en el precio de los productos, también se ha reducido el precio de los almuerzos en los restaurantes de &#039;corrientazos&#039;.
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Las fuertes temperaturas representadas en el intenso verano que se ha empezado a sentir en esta zona del país ya se refleja en el alza de los productos de la canasta familiar.

Los comerciantes advirtieron que los mayoristas manifiestan las dificultades del traslado y comercialización de productos por lo que esta ocurriendo en los campos por la fuerte sequía.

Carolina Carrillo representante de los comerciantes, dijo a Caracol Radio que “esta situación que se esta presentando tiene hoy con precios muy altos los limones, tomate, plátano, maduro, arveja, arracha, pepino, pimentón, papa y algunas frutas, especialmente el lulo”.

Indicó además que producto de esta situación, los compradores han disminuido su visita a la plaza, sumado al retiro de los venezolanos de esa zona de frontera.

Finalmente señaló que frente a los niveles de carestía que se están presentando sugirió respetuosamente a los comensales alternar los productos parra evitar un poco el “fuerte golpe al bolsillo”.

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