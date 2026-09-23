Intenso verano genera alzas en los productos de la canasta familiar en Cúcuta
Comerciantes también se quejan de la ausencia de compradores
Cúcuta
Las fuertes temperaturas representadas en el intenso verano que se ha empezado a sentir en esta zona del país ya se refleja en el alza de los productos de la canasta familiar.
Los comerciantes advirtieron que los mayoristas manifiestan las dificultades del traslado y comercialización de productos por lo que esta ocurriendo en los campos por la fuerte sequía.
Carolina Carrillo representante de los comerciantes, dijo a Caracol Radio que “esta situación que se esta presentando tiene hoy con precios muy altos los limones, tomate, plátano, maduro, arveja, arracha, pepino, pimentón, papa y algunas frutas, especialmente el lulo”.
Indicó además que producto de esta situación, los compradores han disminuido su visita a la plaza, sumado al retiro de los venezolanos de esa zona de frontera.
Finalmente señaló que frente a los niveles de carestía que se están presentando sugirió respetuosamente a los comensales alternar los productos parra evitar un poco el “fuerte golpe al bolsillo”.