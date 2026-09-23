Intenso verano genera alzas en los productos de la canasta familiar en Cúcuta

A raíz de la normalización en el precio de los productos, también se ha reducido el precio de los almuerzos en los restaurantes de 'corrientazos'. / Caracol Radio

Cúcuta

Las fuertes temperaturas representadas en el intenso verano que se ha empezado a sentir en esta zona del país ya se refleja en el alza de los productos de la canasta familiar.

Los comerciantes advirtieron que los mayoristas manifiestan las dificultades del traslado y comercialización de productos por lo que esta ocurriendo en los campos por la fuerte sequía.

Carolina Carrillo representante de los comerciantes, dijo a Caracol Radio que “esta situación que se esta presentando tiene hoy con precios muy altos los limones, tomate, plátano, maduro, arveja, arracha, pepino, pimentón, papa y algunas frutas, especialmente el lulo”.

Indicó además que producto de esta situación, los compradores han disminuido su visita a la plaza, sumado al retiro de los venezolanos de esa zona de frontera.

Finalmente señaló que frente a los niveles de carestía que se están presentando sugirió respetuosamente a los comensales alternar los productos parra evitar un poco el “fuerte golpe al bolsillo”.