Víctimas del paramilitarismo en Villa del Rosario rechazan revocatoria de Mancuso como gestor de paz

Norte de Santander

Luego de conocerse la más reciente decisión del Gobierno nacional que ordenó revocar la designación de Salvatore Mancuso como gestor de paz, las víctimas del paramilitarismo en Norte de Santander expresaron su voz de rechazo.

En entrevista con Caracol Radio, una de las voceras de las víctimas de los delitos cometidos en el corregimiento Juan Frío del municipio histórico por parte de este grupo al margen de la ley para los años 90 y 2.000, aseguró que la decisión de Abelardo de la Espriella representa un retroceso de más de una década en la construcción de la verdad y el tejido social en los territorios.

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El reclamo de las víctimas

De acuerdo con esta víctima, la figura de Mancuso como gestor de paz no respondía a un beneficio personal para el líder del paramilitarismo en Colombia, sino que era una herramienta estratégica para esclarecer los crímenes del conflicto armado en departamentos como Norte de Santander.

“Nosotros, las víctimas afectadas por los paramilitares, no buscamos que se nombrara a este señor gestor de paz por un capricho o porque se lo mereciera. Lo hicimos porque es necesario construir la paz desde la verdad”.

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Además, criticó fuertemente la gestión del actual mandatario, asegurando que está dejando al país en un escenario de alta vulnerabilidad, reactivando, según su opinión personal, el conflicto del cual “la población civil y los campesinos llevan la peor parte”.