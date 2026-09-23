Cinco capturados en operativo contra el ELN en Tibú, Norte de Santander

Cinco capturados en operativo contra el ELN en Tibú. Foto: Cortesía.

Norte de Santander.

Cinco personas fueron capturadas durante una operación militar desarrollada en el corregimiento de Campo Dos, zona rural del municipio de Tibú, Norte de Santander, contra integrantes del frente Juan Fernando Porras Martínez del ELN.

De acuerdo con la información divulgada por el presidente Abelardo de la Espriella, la operación fue adelantada por tropas de la Fuerza de Tarea Vulcano, que ubicaron a los presuntos integrantes de esta estructura armada.

Entre los cinco capturados se encuentra una persona que resultó herida durante la operación y que, según la información entregada, recibió atención médica.

Durante el procedimiento también fueron incautadas un arma larga, tres armas cortas, dos proveedores para fusil y munición, elementos que quedaron a disposición de las autoridades competentes dentro del proceso correspondiente.

El operativo se suma a las acciones militares que se mantienen en el Catatumbo contra las estructuras armadas con presencia en esta zona de Norte de Santander.

La Fuerza de Tarea Vulcano ha desarrollado previamente operaciones en Campo Dos contra integrantes del ELN.