Grave denuncia por tarea con banderas del ELN y las FARC en Villa del Rosario. / Foto: Cortesía.

Norte de Santander.

Una grave denuncia fue puesta en conocimiento de la comunidad educativa del Instituto Técnico María Inmaculada de Villa del Rosario, Norte de Santander, por una actividad que, según padres de familia, habría sido asignada a estudiantes de cuarto y quinto de primaria.

De acuerdo con la denuncia difundida en redes sociales, los menores recibieron como tarea dibujar las banderas del ELN y las FARC, situación que generó inconformidad entre algunos padres, quienes cuestionaron el contenido de la actividad y pidieron explicaciones sobre su finalidad académica.

En el material difundido también aparece un audio atribuido a la docente señalada por los padres, quien manifiesta que, ante la molestia de las familias por la guía, buscaría la manera de asignar la calificación correspondiente.

Además, advierte que podría abordar estos contenidos posteriormente en una evaluación, solicitando a los estudiantes identificar características relacionadas con los temas trabajados.

La situación, según los denunciantes, escaló después de los reclamos de las familias. Algunos padres aseguran haber recibido amenazas y manifiestan temor por la seguridad de sus hijos, al punto de señalar que algunos estudiantes no quieren regresar al colegio.

Frente a esta situación, se adelanta una reunión extraordinaria con las autoridades del Instituto Técnico María Inmaculada y las autoridades municipales de Villa del Rosario, con el propósito de revisar lo ocurrido, escuchar a las familias y establecer las acciones correspondientes frente a la denuncia y las preocupaciones de seguridad planteadas por los padres.