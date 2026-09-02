Reactivan ordenes de captura contra cabecillas de las disidencias armadas del frente 33

Alias Andrey Avendaño, fue portavoz y jefe negociador del llamado Estado Mayor Central (EMC). (Foto de SCHNEYDER MENDOZA/AFP vía Getty Images) / SCHNEYDER MENDOZA

Norte de Santander

A través de la Resolución No. 0-0263, la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, reactivó las órdenes de captura contra 46 exmiembros representantes de las estructuras autodenominadas “Estado Mayor de Bloques y Frente”, “Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano” y “Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada”.

La medida responde a la terminación de las mesas de diálogo con estos grupos, decidida por el Gobierno Nacional el pasado 28 de agosto, y a la consecuente revocatoria de la designación de sus voceros mediante la cual finaliza el beneficio de suspensión que cobijaba dichas órdenes.

Así, la Fiscalía General de la Nación levanta la suspensión de órdenes de captura para las siguientes personas:

Estado Mayor Central- disidencias de las Farc :

Carlos Eduardo García Téllez, alias Andrey.

Sandra Milena Niño Guerrero

Farby Edisson Parra Parra, alias Richard.

Robinson de Jesús González, alias Caicedo

Fabio Giraldo Giraldo, alias Albeiro González.

Jeisson Ferney Lasso Devia.

Yimison Bustos Ávila, alias Jimmy.

Rolan Arnulfo Torres Huertas, alias Álvaro Boyaco.

Yersid Muñoz Ramírez.

John Faiber Lugo Ramos, alias Rafael.

Euser Motta Meneses.

Alexis de Jesús Muñoz Adarve.

Jhonmaro Ortiz Camayo, alias Maniqueta o Yogui.

Elkin Eduardo Ramírez Ramírez.

Faber García Guzmán, alias El Soldado.

Jorge Luis Caicedo Castro.

John Janier Troches Medina, alias Malacia.

Jerci Duvian Ruiz Mazo

Sergio Andrés Martínez Martínez, alias Hueso o Bolívar.

Romario Carrascal Alvernia.

Jhon Edinson Bayona Rojas.

Edwar Andrés Campo Dagua, alias Cabezas o Jimmy.

Adolfo Ballesteros Fernández, alias José Tomás Ojeda.

Oscar Ojeda Erazo, alias Leopoldo o Papá Noel.

Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá.

Diana Carolina Rey Rodríguez, alias Érika.

Javier Alfonso Velosa García, alias Jhon Mechas o Jhon Catatumbo.

Los comandantes de las disidencias armadas del frente 33 Alias “Mechas”, Alias “Richard” y Alias “Andrey” están señalados de los delitos de concierto para delinquir agravado, desplazamiento forzado, homicidio en persona protegida, y desplazamiento forzado.

Hace seis meses estas personas participaron desde la espesa selva del Catatumbo en una audiencia donde se les imputaron delitos por la confrontación entre ilegales en la zona norte del departamento, luego de la intervención que en su momento hiciera la oficina del Alto Comisionado para la Paz a través de Otty Patiño para ese propósito.