Autoridades abren investigación urgente por presunta tarea escolar alusiva a las FARC y el ELN
La Secretaría de Educación Departamental activará una ruta en el marco de las denuncias.
Norte de Santander
En el municipio de Villa del Rosario, Norte de Santander, no salen del asombro por la presunta tarea que, una docente dejó a estudiantes de los grados cuarto y quinto de primaria.
De acuerdo con videos difundidos a través de redes sociales, la educadora le dejó de tarea a los menores dibujar las insignias del ELN y las FARC. El hecho se presentó en el Instituto Técnico María Inmaculada, ubicado en el corazón del casco urbano del municipio histórico.
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Caracol Radio llegó hasta la sede principal de la institución educativa, en búsqueda del rector de la institución, quien no atendió personalmente a nuestro equipo periodístico y envío el mensaje, con una administrativa, “que no habría pronunciamiento por parte de la institución, que solo la Secretaría de Educación Departamental hablaría al respecto”.
Al comunicarnos con la Secretaría de Educación Departamental, la respuesta obtenida por parte de la oficina de comunicación es que “se activará una ruta en el marco de las denuncias, se solicitará al señor Rector un informe sobre la situación para conocer los hechos en el marco de una planeación curricular”.
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Además, que “el Rector debe llamar a descargos a la docente y revisar por qué cambió el plan de trabajo”.
¿Qué dice Asinort?
En búsqueda de explicaciones, Caracol Radio dialogó con Leonardo Sánchez, presidente de la Asociación de Institutores de Norte de Santander -ASINORT- quien aseguró que lo ocurrido en esta institución educativa es materia de investigación.
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Sánchez fue enfático en asegurar que, mientras la investigación avanza, desde ASINORT recuerdan que “las escuelas son territorio de paz”.
“Que es un lenguaje pedagógico basado en los proyectos educativos institucionales en contextos diferenciales. Cada municipio, cada institución, cada comunidad tiene su proyecto educativo institucional. De tal manera que nosotros solicitamos la aclaración necesaria al respecto, el pronunciamiento de su gobierno escolar, de su consejo directivo y su consejo académico”.
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¿La docente sí dejó esta tarea a sus estudiantes?
A pesar de aclarar Sánchez que de momento están en las investigaciones correspondientes, frente a esta pregunta aseguró: “usted sabe que cada institución educativa tiene su autonomía escolar, yo lo dudo en que eso lo haya enviado, por eso quienes más tienen el conocimiento al respecto son los consejos académicos, los gobiernos escolares”.
Se espera que en las próximas horas las autoridades educativas departamentales avancen con la investigación para determinar, de manera exacta, si los menores recibieron dicha instrucción pedagógica y las razones detrás de la polémica asignación académica.
Jenny Márquez
Comunicadora Social, egresada de la Universidad Francisco de Paula Santander. Con experiencia en el...