Pereira destina $85.166 millones de otras obras para atender la reconstrucción tras el sismo

Pereira

La decisión quedó establecida mediante el Acuerdo Municipal 33 de 2026, aprobado por unanimidad, y permitirá financiar trabajos relacionados con la recuperación de infraestructura pública, demoliciones, estabilización de sectores afectados y alquiler de maquinaria.

El secretario de Hacienda de Pereira, Jorge Alexis Mejía Bermúdez, explicó que se trata de recursos de crédito que habían sido autorizados antes del terremoto y que, ante la magnitud de la emergencia, serán utilizados para comenzar las intervenciones más urgentes mientras se concretan nuevas fuentes de financiación.

“Tenemos la esperanza de que el Gobierno Nacional nos va a ayudar de manera muy fuerte en la reconstrucción, pero debemos empezar con estos recursos, que hoy son del Municipio de Pereira, para que esa reconstrucción sea posible”, señaló Mejía.

Recursos estaban destinados a otras obras

Antes del terremoto, parte de este empréstito había sido priorizado para proyectos como la rehabilitación de la vía Pereira–Altagracia, el CDI del Parque Industrial, el Centro Vida de Puerto Caldas y el Malecón del Río. La emergencia obligó a modificar el destino de esos recursos.

Con la nueva distribución, el municipio podrá financiar intervenciones en escuelas, puentes y otras infraestructuras públicas afectadas, además de atender las demoliciones de edificaciones que representan riesgo y disponer de maquinaria para las obras necesarias.

La secretaria de Infraestructura, Diana Osorio, señaló que la aprobación permitirá disponer de los primeros recursos para comenzar a recuperar infraestructura y estabilizar puntos afectados por el movimiento sísmico.

“Se acaba de aprobar un acuerdo fundamental que permitirá contar con los primeros recursos para avanzar en la rehabilitación de escuelas y puentes, la estabilización de sectores afectados y el mejoramiento de la infraestructura que sufrió daños por el sismo y devolverles a los pereiranos la esperanza”, afirmó Osorio.

Los $85.166 millones representan, sin embargo, una primera fuente de financiación municipal frente a un proceso de reconstrucción mucho más amplio. Por esta razón, la administración municipal mantiene las gestiones ante el Gobierno Nacional para conseguir recursos adicionales que permitan atender las necesidades que dejó el terremoto en Pereira.