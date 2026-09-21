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21 sep 2026 Actualizado 14:18

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Lo que es con Ángela Villegas es con nosotros: Medios en Pereira respaldan a periodista por amenazas

El periodista Luis Quiroga habló del rechazo colectivo de los medios de comunicación a las amenazas tras críticas a la atención de la emergencia por el terremoto en Pereira.

Lo que es con Ángela Villegas es con nosotros: Medios en Pereira respaldan a periodista por amenazas

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Pereira
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El gremio periodístico de Pereira y el departamento de Risaralda manifestó a través de una carta su rechazo a las amenazas recibidas por la comunicadora Ángela Villegas, tras expresar su preocupación por la atención a la emergencia por el terremoto en 6AM W.

Uno de los firmantes es el experimentado periodista Luis Quiroga, quien dirige actualmente el medio digital GQ Tu canal y enfatizó en los micrófonos de Caracol Radio el respaldo del gremio de comunicadores a la labor de Villegas, quien se vio obligada a abandonar la capital risaraldense.

Noticia en desarrollo.

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