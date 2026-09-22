¿Cómo están las obras del estadio Hernán Ramírez Villegas de Pereira?

Pereira

La modernización del estadio Hernán Ramírez Villegas continúa avanzando en varios frentes, mientras paralelamente se evalúan las afectaciones que dejó el terremoto del 10 de agosto. Los trabajos se concentran actualmente en la cancha, la pista de atletismo y los nuevos sistemas tecnológicos que tendrá el principal escenario de Pereira.

Uno de los procesos que ya está en marcha es la hibridación de la grama, una intervención que busca aumentar la resistencia del terreno de juego mediante la incorporación de fibras sintéticas al césped.

“Desde la semana pasada iniciamos este proceso que consiste en la inyección de fibra sintética para fortalecer el campo de juego”, explicó Óscar Alzate, asesor de la Alcaldía en el proceso de modernización del estadio.

También hay avances en la pista de atletismo. La cinta asfáltica ya fue instalada y para la próxima semana está previsto comenzar los acabados y posteriormente incorporar el caucho que conformará la superficie definitiva.

Otro de los frentes pendientes corresponde a la modernización tecnológica. El proyecto espera las autorizaciones necesarias para comenzar la instalación de los nuevos sistemas de iluminación, sonido y cámaras de video, entre otros componentes contemplados para el escenario.

A estos trabajos se sumaron las evaluaciones estructurales que tuvieron que realizarse después del terremoto. El movimiento sísmico dejó afectaciones en dos de las tribunas, por lo que actualmente se adelantan estudios para conocer con precisión su condición y establecer qué zonas pueden volver a utilizarse de manera segura. Los costos de estas evaluaciones están siendo asumidos por la aseguradora mediante las pólizas contratadas.

Foto: Daños en el estadio Hernán Ramírez Villegas (Alcaldía de Pereira) Ampliar Foto: Daños en el estadio Hernán Ramírez Villegas (Alcaldía de Pereira) Cerrar

Deportivo Pereira podría regresar, inicialmente sin hinchas

Mientras avanzan las obras y los estudios, la Alcaldía comenzó a analizar una alternativa que permitiría el regreso del Deportivo Pereira al Hernán Ramírez Villegas antes de que todo el escenario esté nuevamente habilitado.

La posibilidad consiste en autorizar algunos encuentros del Fútbol Profesional Colombiano a puerta cerrada, siempre que las evaluaciones técnicas determinen que existen condiciones de seguridad para hacerlo.

“Se están haciendo las evaluaciones para determinar si podemos tener partidos a puerta cerrada”, explicó la secretaria de Deporte y Recreación, Sandra Milena Grajales Ocampo.

Por ahora la posibilidad continúa en evaluación y no existe una fecha definida para el regreso del equipo. La prioridad será determinar primero el estado de las estructuras afectadas, mientras continúan las obras de modernización que se ejecutan en el estadio.