Avanzan las demoliciones en Pereira: 232 estructuras tienen autorización por riesgo de colapso

Pereira

Las evaluaciones que se realizan en Pereira después del terremoto del pasado 10 de agosto empiezan a traducirse en decisiones sobre las edificaciones que no pueden permanecer en pie. Hasta el momento, 232 estructuras recibieron autorización para ser demolidas debido a las condiciones de riesgo que presentan.

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La cifra hace parte del proceso de inspección que continúa en diferentes sectores de la ciudad, donde se estima que cerca de 35.000 edificaciones resultaron afectadas por el movimiento sísmico.

Cada demolición debe pasar previamente por el Consejo de Gestión del Riesgo, instancia encargada de revisar las condiciones de los inmuebles y determinar las medidas que deben adoptarse para evitar nuevos riesgos para la población.

En estas decisiones participan diferentes entidades, entre ellas DIGER, la Secretaría de Infraestructura, autoridades de Salud, Policía, empresas de servicios públicos y la autoridad ambiental, debido a las implicaciones que puede tener la intervención de una estructura deteriorada.

Los procedimientos también requieren controles especiales en las zonas donde se realizan las intervenciones. Para apoyar esta labor llegó desde Bogotá un grupo especializado de la Policía, encargado de acompañar los trabajos y garantizar la seguridad en los alrededores.

“Que podamos rápidamente darle la vida a este, el centro de la ciudad y que la economía se reactive. Con una sola finalidad, que todos los pereiranos nos reinventemos”, indicó el coronel Óscar Ochoa, comandante de la Policía Metropolitana de Pereira

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Los uniformados realizan cierres y control de los perímetros para impedir el ingreso de personas mientras avanzan las demoliciones, varias de ellas concentradas en el centro de Pereira, uno de los sectores con mayores afectaciones.

Las inspecciones continuarán y, a medida que sean evaluadas otras edificaciones, el número de estructuras que requieran demolición podría modificarse, dependiendo de los conceptos técnicos y las decisiones adoptadas por las autoridades de gestión del riesgo.