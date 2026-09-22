Gobernador de Risaralda pide investigar amenazas contra la periodista Ángela María Villegas

Pereira

Las amenazas denunciadas contra la periodista Ángela María Villegas, luego de sus declaraciones públicas sobre la situación que atraviesa Risaralda después del terremoto del 10 de agosto, generaron un pronunciamiento del gobernador Juan Diego Patiño Ochoa, quien pidió que los hechos sean puestos en conocimiento de las autoridades y que se avance con rapidez en la identificación de los responsables.

Las intimidaciones se conocieron después de la participación de la comunicadora en el programa 6AM W de Caracol Radio, donde se refirió al panorama que enfrenta Pereira y el departamento en medio del proceso de recuperación posterior a la emergencia.

Durante un reciente Consejo de Gobierno, Patiño Ochoa aseguró que las diferencias frente a las opiniones expresadas públicamente deben tramitarse mediante el debate y no a través de intimidaciones.

“Podemos estar de acuerdo o no con una opinión, podemos controvertirla, pero nunca amenazar a quien piensa diferente. Las diferencias se resuelven con argumentos”, señaló.

El gobernador también hizo un llamado para que este tipo de situaciones sean denunciadas formalmente, al considerar que ese paso es necesario para que los organismos competentes puedan abrir las investigaciones, rastrear el origen de las amenazas y determinar responsabilidades.

Patiño pidió además celeridad a las autoridades una vez los hechos sean puestos en su conocimiento y sostuvo que las intimidaciones contra periodistas o ciudadanos no pueden limitarse a quedar registradas únicamente en mensajes o denuncias públicas.

El mandatario departamental defendió las garantías para el ejercicio de la libertad de prensa y de expresión, particularmente en un momento en el que las decisiones relacionadas con la atención de la emergencia y la reconstrucción de Risaralda están bajo permanente discusión pública.