Pereira prepara ayudas de hasta $5 millones para comerciantes afectados por el terremoto

Pereira

Uno de los principales componentes contempla 1.000 apoyos económicos de $5 millones cada uno para comercios formales de la ciudad. A estos se sumarán 100 cupos adicionales, también por $5 millones, para establecimientos pertenecientes al sector del gastroentretenimiento.

La estrategia fue anunciada por el secretario de Desarrollo Económico, Cristian Toro, quien explicó que estos recursos hacen parte de las acciones que viene estructurando la Alcaldía bajo las directrices del alcalde Mauricio Salazar para recuperar la actividad económica y acompañar a quienes han visto reducidos o suspendidos sus ingresos después del sismo.

“Hoy queremos contarle a la ciudadanía que, con recursos propios del municipio hemos logrado gestionar apoyos importantes para los comercios formales, para el sector del entretenimiento y para los vendedores informales de la ciudad, quienes han sido golpeados por el terremoto del 10 de agosto”, afirmó Toro.

El paquete también incluye recursos para uno de los sectores especialmente golpeados por las restricciones y cierres que se han mantenido en el centro de Pereira. La Alcaldía informó que fueron gestionados $3.000 millones para vendedores informales inscritos en el Registro Único de Vendedores Informales.

En este caso, los beneficiarios podrán acceder a apoyos individuales de $1 millón, destinados a compensar parcialmente los ingresos que dejaron de percibir durante los días en los que no pudieron desarrollar normalmente su actividad.

Las medidas representan recursos potenciales por $8.500 millones entre los tres componentes anunciados:

$5.000 millones para los 1.000 comercios formales.

$500 millones para los 100 beneficiarios del gastroentretenimiento.

$3.000 millones destinados a vendedores informales.

Buscan más recursos dentro y fuera del país

La estrategia de recuperación no se limitará a los recursos municipales. La Secretaría de Desarrollo Económico informó que adelanta acercamientos con misiones diplomáticas acreditadas en Colombia para identificar cooperación y posibles apoyos internacionales para la reconstrucción y reactivación económica de Pereira.

Paralelamente, se han presentado solicitudes ante el Gobierno Nacional con el propósito de conseguir recursos adicionales y articular medidas que permitan recuperar negocios, proteger empleos y acelerar la normalización de la actividad comercial.

Ahora, uno de los pasos claves será definir los requisitos, mecanismos de inscripción y criterios de priorización para acceder a los diferentes apoyos anunciados, en momentos en que comerciantes y trabajadores independientes buscan recuperar sus fuentes de ingreso después de tres semanas marcadas por la emergencia.