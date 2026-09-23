Colombia participó en el lanzamiento del Consejo de Cámaras de Comercio de las Américas

El Gobierno nacional participó en el lanzamiento del Consejo de Cámaras de Comercio de las Américas (CCCAM), una nueva plataforma empresarial que busca ampliar mercados, atraer inversión y generar oportunidades de negocios para las empresas colombianas.

El Consejo reúne inicialmente a más de 30 cámaras de comercio de más de 15 países, con representación de Norteamérica, Centroamérica, el Caribe, la región andina y el Cono Sur.

La iniciativa hace parte de la estrategia del Gobierno nacional y del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, liderado por Mauricio Gómez Amín, para fortalecer el trabajo conjunto con el sector productivo, impulsar la confianza empresarial y avanzar en la internacionalización de la economía colombiana.

Durante el lanzamiento del Consejo de Cámaras de Comercio de las Américas, el viceministro de Desarrollo Empresarial, Manuel Alejandro Naranjo Giraldo, destacó la importancia de esta plataforma para consolidar la integración regional.

“Para Colombia, esta iniciativa representa una oportunidad para profundizar la integración de las Américas y avanzar en la internacionalización de nuestra economía”, señaló Alejandro Naranjo.

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El funcionario agregó que el Gobierno busca trabajar junto con el sector productivo y las cámaras de comercio para ampliar los mercados, atraer inversión y fortalecer la productividad y competitividad, especialmente de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes).

¿Qué programas tendrá el Consejo de Cámaras de Comercio?

Entre los primeros programas previstos para 2026 y 2027 se encuentran las ruedas de negocios hemisféricas, misiones comerciales institucionales, informes sectoriales, un Barómetro de Clima de Negocios, alianzas multilaterales estratégicas y una Mesa de Cadenas de Valor Regionales.

Estas iniciativas permitirán conectar a empresas colombianas con compradores, inversionistas y aliados estratégicos de diferentes países.

También se busca identificar nuevas oportunidades para que las empresas nacionales amplíen su participación en las cadenas regionales y globales de valor.

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Primera Asamblea General será el 23 de septiembre

El próximo 23 de septiembre se realizará la primera Asamblea General del Consejo de Cámaras de Comercio de las Américas.

En medio de esta reunión se avanzará en la instalación de los órganos de gobierno de la organización y en la ejecución de sus primeros programas.

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo señaló que continuará impulsando estos espacios de integración empresarial con el objetivo de traducirlos en nuevos negocios, mayor inversión, generación de empleo y crecimiento para los territorios.