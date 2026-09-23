Incendio en Iguaque: Gobierno pide investigar y sancionar si hay responsables

El incendio que afecta al Santuario de Fauna y Flora Iguaque, en Villa de Leyva, también llevó al Gobierno a pedir una investigación para establecer cómo se originó la emergencia y si existen responsables.

El ministro de Ambiente, Fabio Arjona, solicitó a las autoridades ambientales y territoriales investigar las causas del incendio y aplicar las sanciones administrativas o penales que correspondan cuando se determine que fue provocado por acciones humanas.

Más guardaparques llegaron a la zona

Arjona destacó el trabajo de los equipos que permanecen en territorio. Más de 20 guardaparques trabajan desde el sábado en la atención de la emergencia y este martes se sumaron 15 brigadistas provenientes de los parques nacionales Chingaza, Tamá y Guanentá Alto Río Fonce.

El ministro también señaló que Parques Nacionales no puede asumir por sí solo la atención de los incendios forestales y que la respuesta debe mantenerse articulada con las entidades que hacen parte del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo.

La investigación deberá establecer ahora qué originó el incendio y si la conducta de quienes pudieron provocarlo, de manera intencional o por negligencia, puede generar responsabilidades administrativas o penales. El Ministerio recordó que las sanciones pueden ser mayores cuando el daño afecta áreas protegidas o lugares de especial importancia ecológica.