Magistrado de la Corte Suprema alerta por posibles riesgos tras condena contra ‘Kiko’ Gómez

Justicia

El magistrado José Joaquín Urbano Martínez, integrante de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, puso en conocimiento de la presidencia de esa corporación una alerta de seguridad relacionada con los funcionarios que participaron en el proceso contra el exgobernador de La Guajira Juan Francisco ‘Kiko’ Gómez Cerchar.

La advertencia fue hecha mediante una carta enviada este 2 de septiembre al presidente de la Sala Penal, Carlos Roberto Solórzano, en la que Urbano solicitó que los hechos fueran informados a la Dirección de Protección de la Policía Nacional y que se reforzaran las medidas de seguridad para los magistrados y sus familias.

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Incidente en la Procuraduría estaría relacionado con la alerta de seguridad

Uno de los hechos que generó mayor preocupación está relacionado con Pedro Luis Bonilla Bolaños, procurador primero delegado para Casación Penal, quien intervino ante la Corte Suprema en el proceso contra ‘Kiko’ Gómez.

De acuerdo con lo relatado por Bonilla al magistrado Urbano, la semana pasada fue encontrada en su despacho, ubicado en el piso 26 de la sede de la Procuraduría General de la Nación, una bala disparada.

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Sin embargo, la situación habría escalado esta semana. Al regresar a su oficina, el funcionario encontró dos ventanas rotas y evidencia de dos disparos de fusil.

Estos hechos se conocieron después de que la Sala de Casación Penal condenara por unanimidad a Gómez Cerchar a 31 años y ocho meses de prisión por homicidio agravado.

Juan Francisco Kiko Gómez, exgobernador de La Guajira, condenado por ordenar homicidios FOTO COLPRENSA Ampliar Juan Francisco Kiko Gómez, exgobernador de La Guajira, condenado por ordenar homicidios FOTO COLPRENSA Cerrar

La decisión fue adoptada el pasado 29 de abril, cuando la Corte, con ponencia del magistrado José Joaquín Urbano, resolvió el recurso de casación y revocó la absolución que había sido dictada por el Tribunal Superior de Bogotá.

El alto tribunal declaró responsable al exgobernador por homicidio agravado. La sentencia permanece vigente.

La preocupación también aumentó por una información que comenzó a circular la semana pasada en plataformas virtuales, en la que se hacía referencia a un “poderoso asesino guajiro”, quien estaría privado de la libertad y tendría varias condenas.

Según esa versión, esta persona habría pedido a sus familiares abandonar sus cargos públicos y trasladarse a Italia, además de que supuestamente habría ordenado el asesinato de tres personas.

No obstante, en su comunicación el magistrado Urbano no afirmó que dicha información hubiera sido elaborada o difundida por Gómez Cerchar. El contenido fue incluido como uno de los elementos que motivaron la alerta.

El pasado 26 de agosto, la procuradora judicial II Gloria Guzmán Duque acudió al despacho de Urbano para manifestarle su “profunda preocupación” por su seguridad personal y la de los funcionarios judiciales que participaron en el proceso.

Guzmán había presentado una de las demandas de casación contra la decisión del Tribunal Superior de Bogotá que inicialmente había absuelto a ‘Kiko’ Gómez por uno de los homicidios.

Ante estos hechos, el magistrado decidió informar formalmente la situación a la presidencia de la Sala Penal y advertir sobre los posibles riesgos derivados de la decisión judicial.

“Considero que existe la posibilidad de que los Magistrados de la Sala de Casación Penal estemos en riesgo en virtud de la condena que le impusimos al señor Gómez Cerchar”, señaló el magistrado.

Finalmente, Urbano solicitó que la Dirección de Protección de la Policía Nacional conozca de manera urgente lo ocurrido y aumente las medidas de seguridad para los integrantes de la Sala Penal y sus familias.