Defensores de la Patria, Creemos y Salvación Nacional alistarían alianza para elecciones regionales

Los sectores aliados al presidente Abelardo de la Espriella han empezado acercamientos para llegar unidos a las elecciones regionales de 2027.

Según fuentes consultadas por Caracol Radio, buscarían llegar con candidaturas únicas para gobernaciones y alcaldías.

Igualmente, en medio de esas conversaciones, se ha puesto sobre la mesa la posibilidad de fusionarse en un solo movimiento político, proceso que tendrían que tramitar ante el Consejo Nacional Electoral (CNE).

La principal apuesta sería por la alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia, en donde incluso ya suenan algunos nombres.

En el caso de la alcaldía de Medellín, aparecen en el sonajero los nombres de Manuel Villa, secretario de Seguridad de la actual administración del alcalde Federico “Fico” Gutiérrez, y el concejal de Medellín, Andrés Tobón, de Creemos.

Es de recordar que el recién creado partido Defensores de la Patria, obtuvo su personería jurídica el pasado 3 de agosto convirtiéndose oficialmente en un movimiento político lo que en la práctica le permite recibir recursos del Estado.