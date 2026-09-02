Propietarios de casas arrendadas con daños por el sismo deben inscribirse antes del 3 de septiembre

Estación de bomberos de Fundadores en Manizales y donde funcionó el PMU durante la emergencia por el terremoto del 10 de agosto. Foto: archivo.

Manizales

La administración municipal activó un llamado prioritario a los dueños de inmuebles que se encontraban alquilados durante el sismo del pasado 10 de agosto y que sufrieron afectaciones en su estructura. La recolección de este censo resulta vital para determinar el volumen real de predios averiados y programar el inicio de las obras de reparación física en la capital de Caldas.

​El plazo límite fijado por las autoridades locales para adelantar este trámite vence este jueves 3 de septiembre. Quienes no registren la información dentro de la fecha estipulada quedarán por fuera de la consolidación de datos que realiza la Unidad de Gestión del Riesgo (UGR) para la atención prioritaria de la emergencia sismológica en la ciudad.

​El trámite debe realizarse presencialmente en la sede del Cuerpo Oficial de Bomberos de Manizales, ubicada en el sector del centro comercial Fundadores. Los ciudadanos deben presentar el formato azul otorgado previamente a los arrendatarios y disponer del número de suscriptor que figura en la factura de Aguas de Manizales.

​La formalización de este procedimiento permitirá incorporar las viviendas en el Registro Único de Damnificados de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Este paso constituye el requisito indispensable para acceder de forma legal a las transferencias de recursos estatales y a los subsidios de reconstrucción proyectados.

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​El director de la UGR, Diego Armando Rivera Gutiérrez, enfatizó que la inscripción actúa como el mecanismo principal para habilitar la cobertura institucional. Mediante esta focalización, el municipio planea direccionar los programas de mejoramiento locativo para los inmuebles dañados y las soluciones de vivienda nueva destinadas a las estructuras declaradas en pérdida total.

​Con la información consolidada al cierre del plazo este jueves, la Administración local procederá a la distribución de fondos operativos. De este modo, se busca dar inicio inmediato a las intervenciones técnicas en los inmuebles residenciales que presentan fallas estructurales o deterioros derivados del movimiento telúrico.