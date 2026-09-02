Juez envió a prisión a alias ‘Calarcá’, jefe de las disidencias que permanece prófugo de la justicia

Justicia

La juez 104 Penal Municipal con Función de Control Garantías Ambulante de Villavicencio (Meta) envió a prisión a Alexander Díaz Mendoza, alias ‘Calarcá’, señalado cabecilla máximo del autodenominado Bloque Jorge Suárez Briceño de las disidencias de las FARC, por su presunta participación en los homicidios de seis firmantes del Acuerdo de Paz y otras conductas delictivas. Alias ‘Calarcá’ permanece en la clandestinidad.

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De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la Nación, en su posición de jefe de la estructura armada habría impartido órdenes para la comisión de múltiples conductas y el manejo de los recursos ilícitos obtenidos en Meta, Guaviare, Caquetá y Huila.

Crímenes

Según los elementos materiales probatorios recopilados por la Fiscalía, alias ‘Calarcá’ estaría relacionado con los asesinatos de seis firmantes del Acuerdo de Paz, ocurridos entre 2023 y 2025.

La desaparición forzada de un comerciante ocurrida el 17 de noviembre de 2023 en Castillo (Meta), quien al parecer fue secuestrado y sometido a torturas para obtener información.

También se le relaciona con el reclutamiento ilícito de una menor de 14 años. Los hechos ocurrieron el 20 de junio de 2023 en Garzón (Huila). La menor de edad fue entrenada en el manejo de armamento e instrumentalizada en acciones militares hasta marzo de 2026, cuando logró huir.

Imagen de referencia. Alias 'Calarca': Colprensa / Fiscalía General de la Nación: Foto página web. Ampliar Imagen de referencia. Alias 'Calarca': Colprensa / Fiscalía General de la Nación: Foto página web. Cerrar

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Debido a esto, un equipo especializado conformado por fiscales de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, la Unidad Especial de Investigación y la Seccional Meta imputó a alias ‘Calarcá’ como persona ausente los delitos de: concierto para delinquir agravado; homicidio en persona protegida; fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y municiones agravado; fabricación, tráfico y porte de armas de uso restringido de las Fuerzas Armadas; secuestro simple; desaparición forzada agravada; tortura en persona protegida y reclutamiento ilícito.