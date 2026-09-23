Delcy Rodríguez califica de histórica su reunión con Trump y le agradece su respaldo

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, calificó de histórica su reunión de este martes con el presidente estadounidense, Donald Trump, en Nueva York, tras la Asamblea General de la ONU, y afirmó que ambos abordaron asuntos de cooperación estratégica.

“Sostuvimos una histórica reunión con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con quien conversamos sobre el fortalecimiento de la relación bilateral”, escribió Rodríguez en su cuenta oficial de X.

La líder venezolana agradeció a Trump su «respaldo al proceso de reinserción» de Venezuela en los «espacios multilaterales», ejemplificada en la presencia de la mandataria en este gran encuentro internacional, del que no participaba ningún presidente venezolano desde 2018.

Rodríguez agregó que temas como cooperación en áreas estratégicas como energía, minería y seguridad, fueron el centro de la conversación durante el encuentro, que se realizó en el hotel Lotte New York Palace, en el marco de una recepción ofrecida por Trump a líderes extranjeros con motivo de la Semana de Alto Nivel de la ONU.

Detalles del encuentro

Además de ambos mandatarios, participaron el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio; el secretario del Tesoro, Scott Bessent; la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, y el subjefe de gabinete Stephen Miller.

El encuentro se celebró a puerta cerrada y sin acceso de la prensa, a diferencia de otras reuniones mantenidas por Trump en Nueva York, como la que sostuvo con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

Rodríguez destacó que la «nueva etapa» de las relaciones bilaterales entre Caracas y Washington debe encauzarse a través del diálogo.

También agradeció a Trump por el apoyo de la Casa Blanca durante la emergencia de los terremotos del pasado 24 de junio.

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Acercamientos entre EE.UU. y Venezuela

La cita se produjo poco después del controvertido acuerdo por el que Venezuela cedió a Estados Unidos parte de sus reservas petroleras y a escasos kilómetros de la prisión neoyorquina donde Nicolás Maduro permanece recluido, acusado de narcotráfico.

Además, se trata del primer encuentro entre un presidente estadounidense y un gobernante venezolano en más de once años, desde la breve reunión que mantuvieron Barack Obama y Nicolás Maduro durante la Cumbre de las Américas de 2015, celebrada en Panamá.

La principal muestra del acercamiento entre Washington y Caracas se produjo recientemente con el anuncio de un acuerdo petrolero que permitiría a Estados Unidos controlar una quinta parte de las reservas de crudo venezolanas.

El pacto ha suscitado recelos entre sectores que consideran que al Gobierno de Trump solo le interesa el petróleo y que no impulsa activamente una transición democrática en Venezuela.