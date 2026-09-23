Certificado del SENA será reconocido en otro país para trabajar: cómo aplicar, requisitos y más

Los colombianos que cuentan con certificaciones de competencias laborales expedidas por el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) tienen una nueva posibilidad para acreditar sus conocimientos y experiencia en Chile.

Desde el lunes 21 de septiembre de 2026 está habilitada una convocatoria binacional que permitirá solicitar ante ChileValora, organismo encargado del sistema nacional de certificación de competencias laborales de ese país, el reconocimiento de determinadas certificaciones obtenidas en Colombia.

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La iniciativa hace parte de los esfuerzos de cooperación entre Colombia y Chile para facilitar la movilidad laboral y permitir que las competencias adquiridas y certificadas en un país puedan ser reconocidas en el otro.

Certificados del SENA que pueden ser reconocidos en otro país

El proceso no aplica para todas las certificaciones expedidas por el SENA. La convocatoria está dirigida exclusivamente a personas que tengan un certificado de competencias laborales vigente, de nivel avanzado, y cuya certificación corresponda a alguna de las normas contempladas en esta primera etapa del acuerdo.

Entre las áreas incluidas se encuentran sectores como gastronomía, hotelería, cuidado de personas, ventas, construcción, logística y electricidad. También hacen parte de la convocatoria algunas competencias relacionadas con movilidad eléctrica y radiodifusión.

Por esta razón, antes de iniciar el proceso es necesario verificar que la certificación del SENA corresponda a una de las competencias habilitadas para el reconocimiento.

¿Cuáles son los requisitos para participar?

Uno de los principales requisitos es contar con una certificación de competencias laborales del SENA que se encuentre vigente y tenga nivel avanzado.

Además, la certificación debe estar relacionada con una de las normas de competencia laboral incluidas en esta convocatoria binacional.

El trámite no tiene costo para los participantes y las personas que cumplan las condiciones podrán solicitar la verificación de sus competencias ante el sistema chileno de certificación.

El objetivo es que los conocimientos y habilidades que ya fueron evaluados y certificados en Colombia puedan ser reconocidos en Chile, lo que podría facilitar los procesos de búsqueda de empleo para quienes buscan desarrollar su actividad laboral en ese país.

Hay 150 cupos y la convocatoria tiene fecha límite

La primera convocatoria cuenta con 150 cupos y estará disponible desde el 21 de septiembre hasta el 30 de noviembre de 2026.

Sin embargo, el proceso podría finalizar antes de esa fecha si se alcanza el número máximo de solicitudes establecido para esta etapa.

Por ello, quienes tengan una certificación que cumpla las condiciones deben revisar cuanto antes si su competencia hace parte de las contempladas en el acuerdo.