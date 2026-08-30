Ministros presentaron decretos de emergencia para acelerar la reconstrucción tras terremoto

El Gobierno Nacional comenzó a definir la hoja de ruta para la reconstrucción de las regiones afectadas por el terremoto, con la estructuración del Fondo Patria Milagro y la presentación de los decretos de emergencia correspondientes a cada sector durante el Consejo de Ministros realizado este sábado en Barranquilla.

La reunión, que se extendió por más de siete horas en la sede alterna de la presidencia, tuvo entre sus principales asuntos la respuesta institucional a la emergencia y los mecanismos para acelerar la recuperación de las zonas afectadas. El presidente Abelardo de la Espriella confirmó que cada uno de los ministros presentó las medidas de emergencia relacionadas con los sectores bajo su responsabilidad.

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De acuerdo con el mandatario, estos decretos deberán permitirle al Gobierno responder con mayor rapidez a las necesidades que dejó el terremoto, pero bajo una condición: que la ejecución de los recursos públicos mantenga controles estrictos.

“La emergencia no puede convertirse en una excusa para el despilfarro, la improvisación ni la contratación sin controles”, advirtió De la Espriella durante su intervención.

“Fondo Patria Milagro”

En paralelo, el Ejecutivo avanza en la estructuración del Fondo Patria Milagro, concebido como un instrumento para canalizar y movilizar recursos destinados a la reconstrucción de las zonas y regiones afectadas por el sismo.

El Gobierno pretende utilizar este mecanismo para concentrar los esfuerzos financieros de la nueva etapa de recuperación, mientras se definen las prioridades de inversión en infraestructura, vivienda y atención a las comunidades damnificadas. El costo estimado de la reconstrucción ha sido calculado en alrededor de 30 billones de pesos.

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La estrategia contempla además la búsqueda de alternativas de financiación internacional con organismos multilaterales y países aliados, una posibilidad que también fue revisada durante el Consejo de Ministros.

El presidente aseguró que la reconstrucción ya comenzó y que ahora la prioridad será acelerar las obras y responder a las necesidades de las regiones afectadas.