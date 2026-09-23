ANI entrega al Distrito de Cartagena el Parque Lineal de Crespo y obras de protección costera

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) formalizó la entrega al Distrito de Cartagena del Parque Lineal de Crespo y las obras de protección costera, mediante la suscripción del Acta de Entrega Real y Material el pasado 18 de septiembre de 2026.

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Con el acto, el Distrito asumió la administración, operación y mantenimiento de la infraestructura, que comprende cerca de 14 hectáreas recuperadas para actividades deportivas, recreativas y de integración comunitaria.

El Parque Lineal cuenta con zonas de paisajismo, canchas multipropósito, senderos peatonales, cicloinfraestructura, espacios de entretenimiento e iluminación solar. La infraestructura busca ampliar las alternativas para el aprovechamiento del espacio público y fortalecer la conexión de los habitantes con este sector de la ciudad.

Dentro de la entrega también se incluyeron las obras de protección costera, conformadas por un muro de protección marginal, siete espolones y rellenos destinados al ensanche del litoral en la franja de playa.

Según la ANI, estas obras podrán articularse con los proyectos y estrategias de desarrollo urbano y costero que adelante el Distrito de Cartagena.

La entrega fue resultado del trabajo conjunto entre los equipos técnicos de la ANI y la administración distrital, que avanzaron en el proceso hasta formalizar la transferencia de los bienes e infraestructura.

Con este procedimiento, la Agencia señaló que busca fortalecer la gestión de la infraestructura pública y la coordinación con las entidades territoriales para garantizar la operación y conservación de los espacios entregados.

El Parque Lineal de Crespo se consolida así como un nuevo espacio público para actividades deportivas, recreativas y de encuentro ciudadano, mientras que las obras de protección costera aportan infraestructura para el manejo y protección de esta zona del litoral cartagenero.