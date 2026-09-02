En el Quindío avanzan en gestiones para intervenir vías y puentes afectados por el terremoto

Armenia

En la asamblea departamental se llevó a cabo un debate alrededor del estado de las vías después del terremoto del pasado 10 de agosto y precisamente el director vial y secretario de infraestructura encargado del departamento Jhonny Alberto Rodríguez evidenció el panorama actual.

Manifestó que han realizado una labor ardua respecto del inventario vial del estado actual de las vías del departamento en el que trabajan de la mano de los alcaldes de los doce municipios.

“No solo las vías, sino que también tenemos un diagnóstico del estado actual de los puentes del departamento, donde algunos de esos puentes necesitan lógicamente intervención y también van a ser parte de este diagnóstico, que en este momento ya se está gestionando con el Gobierno Nacional a través de nuestro señor gobernador teniendo en cuenta que en el tema financiero ninguna gobernación en este momento ni ningún ente territorial como alcaldías cuenta con un presupuesto destinado a una calamidad que nadie tenía predispuesta, como fue este sismo del 10 de agosto”, mencionó.

Enfatizó que los alcaldes son los encargados de las vías terciarias que hacen parte de los municipios por lo que están recopilando la información para ingresarlas y tener un inventario total con las vías que hacen parte del departamento que son las secundarias.

Resaltó que no solo han identificado vías afectadas sino también puentes tras el fuerte sismo como son el puente La Virginia, puente Río Roble, Puerto Alejandría, Don Nicolás, Río Rojo en diferentes zonas del departamento que registran afectaciones consistentes en fisuras lo que requiere una reparación.

En cuanto a la vía Quimbaya- Montenegro, enfatizó que fue la primera vía que intervinieron teniendo en cuenta su importancia donde entre 10 y 12 de agosto lograron remover 6.700 metros cúbicos de tierra, lodo, material vegetal y orgánico, además del retiro de rocas de gran tamaño.

“compartirles que exactamente la vía Quimbaya Montenegro fue la primer vía que nosotros como Secretaría de Infraestructura y Aguas del Departamento el mismo 10 de agosto nosotros ya estábamos actuando en esa vía porque es una vía de fluido es bastante importante, y lógicamente logramos llegar a darle fluidez y normalidad al trayecto vehicular en esta vía”, dijo.

Destacó que avanza la gestión con el gobierno nacional para la consecución de recursos entendiendo que ningún ente territorial cuenta con un presupuesto fijo para atender una calamidad que nadie tenía prevista como fue el terremoto.