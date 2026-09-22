Suspenden clases de forma provisional en Génova, Quindío, por cadena de temblores en Tolima

Armenia

Debido a los más de 130 sismos en el municipio de Chaparral, Tolima, y que tienen incidencia en el municipio de Génova, en el Quindío, donde se han sentido la mayoría de los temblores, fueron suspendidas las clases en los colegios de esa localidad, por seguridad de los estudiantes.

A través de un comunicado, la Secretaría de Educación del Quindío informa a toda la comunidad que el día de hoy se suspenden las clases de manera provisional en las instituciones educativas del municipio de Génova.

Esta decisión tiene como fin principal contribuir a la tranquilidad de los padres de familia y proteger la salud emocional de los niños, quienes en muchos casos no comprenden la situación que se está atravesando.

En Cararol Radio Armenia hablamos con el alcalde del municipio de Génova Diego Fernando Sicua que explicó “ sobre las 5:30 de la mañana entablo comunicación con la secretaria de Educación Departamental, sugiriendo respetuosamente se suspendieran las clases en el municipio de Génova, dando un sustento técnico para ello, enviando toda la evidencia e información del Sistema Geológico Nacional que tenemos con respecto a estos sismos, hablando solo del día de hoy, 22 de septiembre, desde la medianoche, nosotros empezamos a sentir sismos en el municipio de Génova”

Y agrega el mandatario del bello rincón quindiano “sobre las 2:50 de la mañana, la gente estaba escribiéndome un poco con pánico y es normal, sentimos muchos de los sismos que se presentaron con epicentro en el departamento del Tolima, específicamente en el municipio de Chaparral, Entonces, sobre esa hora ya iban 21 sismos, muchos de ellos los sentimos en el municipio de Génova, cada 5 minutos, cada 10 minutos, algunos leves, otros muy fuertes.

Y sobre la hora que le indico que llamamos a la secretaria, pues le mandamos toda esa información técnica. Sobre esa hora ya se iban aproximando a 50 sismos que estaba estamos sintiendo en el municipio. Creería ya van más de 60 y se siguen sintiendo los sismos en el municipio de Génova.

El mandatario explicó que esta medida se toma tratando de salvaguardar la integridad de nuestros jóvenes, niños y adolescentes, y por eso van a visitar las sedes educativas y las viviendas que reportaron daños debido al terremoto del 10 de agosto

En total son dos colegios en el aérea urbana y 26 sedes educativas en la zona rural donde decidieron suspender las clases de forma provisional.