Está desbordado y disparado el consumo de agua en Armenia: gerente de EPA

Armenia

El gerente general de las Empresas Públicas de Armenia (EPA), Paulo César Rodríguez Ospina, habló en Caracol Radio Armenia sobre la situación del abastecimiento de agua en la capital del Quindío en medio del tiempo seco, la sequía y la posibilidad del fenómeno de El Niño.

El gerente de EPA explicó: “nosotros venimos con unas altas temperaturas, con un cambio climático desde hace muchos meses. Yo creo que por ahí del primer trimestre estuvo con lluvias, después ha empezado este verano tan intenso. El fenómeno de El niño no ha sido decretado a nivel nacional todavía, pero ya lo estamos viviendo”.

Rodríguez Ospina agregó: “Al pasar por La María y pasar por chagualá, ver cómo nuestras fuentes hídricas, el río Quindío están bajando su caudal y su nivel. Es muy importante aquí el tema que todos tenemos que apoyar con los buenos hábitos, con el uso eficiente de ahorro del agua”.

Campaña superemos al niño

Gerente: Es una campaña que desde la dirección de comunicaciones de Empresas Públicas de Armenia se está trabajando fuertemente en todas las entidades, en todos los ámbitos de y en todos los gremios de nuestro municipio con el fin de que todos tomemos conciencia de cómo tenemos que usar, hacer un uso racional de nuestro recurso hídrico.

Agregó que ayer llovió, pero eso fue uno o dos minutos y no llovió hacia la cuenca del río Quindío, entonces, las personas creen que con llover en Armenia ya tenemos agua y volvió a crecer el río Quindío y no, tiene que llovernos en la cuenca del río Quindío para poder que él se sostenga.

Invitación

Aquí esa invitación muy importante a cada uno de ellos, porque lo que hace empresas públicas de Armenia es desde el centro de control maestro que verifica todo el sistema de acueducto en tiempo real, es poder tomar decisiones inmediatas para no entrar de pronto a suspensiones del momento, sino que lo que hacemos nosotros es bajar presiones, cerrar válvulas, desde allí se puede hacer absolutamente todo.

Paulo César Rodríguez, gerente de EPA, Armenia. Foto: Vanessa Porras Ampliar Paulo César Rodríguez, gerente de EPA, Armenia. Foto: Vanessa Porras Cerrar

Incremento del consumo de agua

Gerente EPA: hemos visto que en los últimos días el incremento en el consumo del agua potable en el municipio de Armenia está desbordado y aquí esa ese llamado de atención a toda la ciudadanía, no podemos hacerlo de esa manera porque estábamos nos tocaría captar más agua al río Quindío y lo que necesitamos es cada vez captar menos para entregarle a todo el municipio de Armenia, pero no afectar el caudal del río Quindío como tal.

¿Cuánto se consume y cuál es la diferencia?

Gerente EPA: Nosotros estamos más o menos en un promedio por ahí de 65.000, 66.000 m³, pero hemos tenido ya días en los que está desbordado el tema, pueden llegar a los 70.000 o hasta más. Entonces, es muchísimo el agua que se está consumiendo por parte de todos nosotros como ciudadanos y después esto tiene un impacto también, no solamente ambiental frente al río Quindío, sino también un impacto económico en cada uno de nuestros bolsillos, porque esto se va a ver reflejado en cada una de la facturación que nosotros le entregamos.

El cargo fijo es uno, pero el cargo variable es otro y el cargo variable es lo que cada uno se consume en dentro de su hogar y aquí ese llamado nuevamente para que ambientalmente le ayudemos al río Quindío, pero también a nuestro bolsillo en los pagos de la facturación que se tiene que dar.