3000 Millones de pesos para apoyar a empresarios afectados por el terremoto en Armenia y el Quindío

Armenia

La Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío, Alcaldía de Armenia y Comfenalco lanzan un Fondo de apoyo empresarial para la reactivación económica del Quindío

-2.595 empresarios ya tienen identificadas sus necesidades en un inventario puntual gracias al Censo Empresarial que adelanta la Cámara de comercio desde el 10 de agosto

Los empresarios, comerciantes y emprendedores afectados por el sismo podrán acudir a la sede principal centro de Armenia de la Cámara de comercio o en las sedes de los municipios donde además se extenderán jornadas especiales en parques y plazas.

En Caracol Radio Armenia hablamos con cada uno de los responsables de las entidades que lideran esta alianza por la reactivación empresarial en los 12 municipios del Quindío.

Diego Tobón, secretario de desarrollo económico de Armenia

Tuvimos el lanzamiento de la gran alianza de reactivación económica con Cámara de Comercio con Comfenalco, porque efectivamente, estamos protegiendo nuestro tejido empresarial local, estamos conservando el empleo que se está manteniendo en el momento y por eso hay que brindar atención puntual a este tema.

Aquí mostrábamos hoy casi alrededor de 4200 personas que han levantado la mano a nivel departamental, podemos decir que, a nivel local alrededor de 2500 personas, empresas, comerciantes que están registrados digamos como damnificados, donde tenemos digamos ya una alerta, unas prioridades de críticas a la menos crítica, de obviamente qué necesitan para poder reabrir su local, su sector económico.

También mencionar que, de la alcaldía de Armenia, una vez se declara la declaratoria de calamidad pública, pues se debe hacer un plan de emergencia que debe garantizar la fase de reactivación económica.

Ahora venimos con esta gran alianza entre Cámara de Comercio, Comfenalco, Alcaldía de Armenia, donde vamos a llegar a darle solución al comerciante, al emprendedor para que pueda reabrir turar su negocio, su sector económico pueda proteger su ingreso, su empleo como tal y efectivamente a operar con nuestra competencia que es la de velar por el sector el sector comercial del municipio.

¿Cuánto va a destinar la alcaldía para esta alianza?

1000 millones de pesos tenemos destinados una bolsa que ha operado alrededor de 1300 millones, donde obviamente el recurso de la alcaldía Armenia va destinado a 3000 millones de pesos, donde el municipio pone 1000, donde obviamente es este capital de apoyo del municipio va destinado al comercio local, al comercio del municipio de Armenia

¿cuáles fueron esas unidades productivas más afectadas en el área rural?

Secretario: tenemos un censo diagnóstico del municipio de Armenia alrededor de 2500 del sector comercio, ahí también viene vinculado el sector rural, tenemos identificado alrededor del sector rural de 370 personas del sector rural entre cafeteros, otras especies menores, otros cultivos y campesinos como tal.

El sector rural también ha tenido una afectación fuerte a nivel y estructural donde realmente hay edificaciones totalmente en el suelo, donde ya su proceso de recuperación pues va a ser distinto, más lento, pero en este momento necesitamos garantizar a los que pueden reactivar de manera inmediata, como bien lo decía el doctor Rodrigo en temas de operadores de turístico, fincas que son turísticas, pues llegar con ladrillo, con teja, algo que sea puntual para reportar todo ese censo.

¿Se va a afectar el empleo a corto plazo?

Secretario, lastimosamente, el empleo, digamos, es concordante con los negocios que están activos. Hay un sector comercio que fue impactado negativamente, que obviamente hay negocios locales comerciales que no se pueden habitar, no se puede abrir. Obviamente, esos empleos, pues van a tener una afectación.

No vamos más lejos, portal del Quindío, Plaza Flora, negocios pequeños que no tienen la capacidad también, han suspendido, digamos, sus empleados por un tiempo. Entonces, obviamente va a haber una disminución de empleo, pero es donde tenemos que empezar a generar estrategias con diferentes entidades, sector privado si desde la alcaldía de Armenia tener más oportunidades de empleabilidad, mirar vacantes con Comfenalco, con el SENA que opera la agencia pública de empleo y mirar cómo podemos ofrecer y las entidades privadas cómo se suman para abrir plazas para para todo ese tema.

Presidente de la Cámara de Comercio de Armería y el Quindío, Rodrigo Estrada

El objetivo es reactivar más la actividad empresarial, ya está muy reactivado el tema comercial, le faltan negocios que no pueden abrir por temas muy concretos, muy puntuales. Entonces, creamos un fondo, tenemos un censo establecido con claridad de necesidades y lo digo así porque me gusta decir, no es nada filosófico ni nada por la negligencia, no. Una tienda necesita una vitrina, necesita mercancía, necesita unos productos, lo vamos a comprar. Una cafetería, se necesita una cristalería, la vamos a comprar. Una empresa necesita la teja, la vamos a comprar. O sea, temas puntuales para poder reabrir el negocio.

No son temas macro si el negocio se cayó, pues no podemos reconstruir. Pero los temas básicos, aportando recursos, insisto, alcaldía, con cámara, para que pueda reabrir.

Tenemos un censo. Actualmente con 2000 empresarios, con necesidades cada uno establecidas cuáles son y esas son, pero todavía se puede inscribir la gente.

José Fernando Montes, director de la Caja de Compensación Familiar Comfenalco Quindío.

Nosotros hemos considerado Comfenalco que este es un momento para nosotros unirnos, para dejar los egos a un lado y trabajar en pro de la región. Nosotros a nosotros ya el terremoto del año 99, la pandemia ya nos ayudó a saber cómo tenemos que unirnos y cómo tiene que ser la solidaridad entre los gremios y entre las organizaciones para poder contribuir a la a la restitución del tejido social y tejido empresarial de la ciudad.

Es así como desde un principio con la alcaldía de Armenia y con la Cámara de Comercio Comfenalco ha generado una alianza. A través de esta alianza, como lo dijo el Dr. Rodrigo hace un momento, se ha constituido un fondo a través del cual Comfenalco aporta 1300 millones de pesos y entre la Cámara y la alcaldía de Armenia esperamos a tener un poco más de 3000 millones de pesos.

Tenemos necesidades que van hasta los 7 millones de pesos, que es la gran mayoría de nuestros comerciantes porque vale la pena resaltar lo siguiente y es que nosotros que tenemos el empleo la información del empleo formal del departamento, cerca del 80% de nuestras empresas del departamento son microempresas.

Microempresas hablamos de empresas de uno y 10 trabajadores, pero si desagregamos más estas empresas, Adrián, nosotros tenemos que más de la mitad de estas microempresas no son empresas, no alcanzan ni siquiera a cinco trabajadores. Entonces, la Constitución del tejido comercial del departamento del Quindío, son eso, casi que, para mi empresa, empresas que tres, cuatro trabajadores. Son a esas empresas que la Cámara de Comercio y la Alcaldía y Confraternidad quieren impactar, que sus necesidades van hasta 7.000 000.