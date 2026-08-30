Solicitamos al alcalde de Armenia habilitar suelo para construcción vivienda post terremoto: Camacol

Armenia

Desde Camacol Quindío solicitaron al alcalde de Armenia que habilite mediante la modificación del POT suelo que permite la construcción de vivienda para agilizar la reconstrucción post terremoto.

José Alejandro Mejía, presidente de la junta directiva de la Cámara Colombiana de la Construcción, Camacol Quindío y la respuesta a la emergencia post terremoto “lo primero que hicimos y desde el momento cero estamos en ello, es pusimos a disposición de los distintos entes territoriales nuestro conocimiento y experticia.

Desde el momento cero hemos coordinado grupos de ingenieros que han hecho evaluaciones preliminares y que están hoy haciendo evaluaciones para una parte advertir cuando hay riesgos, pero también habilitar cuando hay susto y no hay riesgo, que es muy importante. Hay personas que están muy asustadas, pero que sus estructuras, sus viviendas, se encuentran en buen estado para ser habitables.

Y agregó “Hemos tenido misiones de ingenieros que han venido de Bogotá, de Medellín, que han ayudado y también voluntariado propio del gremio aquí en Armenia dedicado unos espacios a hacer esto para adelantar. Eso como atención primordial.

Solicitud al alcalde de Armenia

Tuvimos reunión con el alcalde, es esa necesidad de que se habilite el suelo que ya habilitó el POT y que habilitó la modificación del POT que se expidió hace 2 años, pero que está pendiente de una reglamentación y que es muy importante tenerla rápido para que cuando llegue ese momento de la reconstrucción tengamos proyectos y podamos empezar rápido. Algo que fue muy importante en el FOREC fue la velocidad en la que se tuvo vivienda. Si uno ve otros desastres naturales en Colombia y en el mundo, la gente termina viviendo en albergues por más de 5 o 6 años.

Si nosotros podemos adelantar, si el alcalde que se comprometió expide esos instrumentos pronto, se puede habilitar el suelo para construir vivienda de interés social y vivienda en general, y estamos preparados para cuando lleguen los subsidios o cuando lleguen los recursos.

Hay susto de muchos ciudadanos de comprar, arrendar y/o habitar apartamentos en pisos altos luego del terremoto. ¿Qué decirles?

Presidente Camacol: yo creo que es normal, dentro de todo, ante el terremoto que sufrimos, todos quedamos algo traumatizados en cierto sentido. Yo, por ejemplo, estaba en un primer piso e igual estaba traumatizado, creo que es normal que la gente tenga susto. Un edificio se mueve y están hechos para moverse. Si el edificio no se moviera, se cae. Entonces, están hechos para moverse en mayor o menor medida.

¿Qué es importante y qué hay que resaltar?

Uno ve esas edificaciones hechas de forma reciente, Armenia pasó la prueba. Uno ve que esas edificaciones se sostuvieron en pie. Hay daños menores, daños de mampostería, daños, pero no elementos estructurales afectados en esas edificaciones nuevas. Eso nos da un parte de tranquilidad en que uno Armenia aprendió y la norma se cumple.

Y si uno lo ve, pues personalmente nosotros construimos en Pereira y en Manizales, ciudades que fueron más afectadas en ese sentido, y las estructuras, por regla general, en su gran mayoría, se mantuvieron en pie. Si hay que hacer arreglos en algunas, pues son arreglos que son menores dada la dimensión del daño. Y creo que ese es el mensaje. Yo creo que los edificios hoy construidos bajo norma están hechos para no caerse, están hechos para que la gente alcance a salvar sus vidas y en la mayoría de ocasiones para que salven su patrimonio.

Entonces, como ese parte, pues, como le digo, es normal que la gente tenga susto. Susto creo que tenemos todos, traumatizados estamos todos en cierta medida. Eh el paso a paso creo que va a volver porque pues es la normalidad hoy de la construcción.

Director, ahora al otro extremo, en los lugares quizás más afectados son zonas de invasión, asentamientos irregulares. ¿Cuál es el reto en ese sentido a partir de esta experiencia?

Yo creo que un primer reto es cómo la normativa va a permitir que esos lugares se mantengan sin invasiones. Eso es algo muy importante. Si algo también vivimos en el terremoto del 99 es que post eso se sacó a la mayoría de personas de esas zonas de cañada y esas zonas de alto riesgo, pero con el tiempo, pasados estos 26 años, volvieron a invadirse.

Entonces, ¿cómo hacemos para tener mecanismos que permitan que estas zonas estén deshabitadas? Porque hoy el POT de Armenia tiene restringidas ciertas zonas que es donde la gente sufre. Eso es lo primero.

Lo segundo, viene ese gran reto de cómo vamos a reubicar las personas que perdieron sus viviendas o que van a tener que salir de ahí. Y para eso vamos a necesitar el concurso municipal, tener normas, esas normas que les mencionaba ahorita que habiliten suelos son muy importantes porque las viviendas de interés social, gratuitas a las que puedan trasladarse, pues son considerablemente mucho más seguras que cualquiera de las que ellos puedan estar.

Entonces, esos mecanismos y cómo el Gobierno Nacional va a tener un mecanismo de subsidios, posiblemente concurrentes, que nos ayude para que esas personas tengan una vivienda digna y segura.