Descartan presencia de grupos armados en Quindío tras aparición de grafitis en La Línea

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Armenia

Durante este fin de semana circularon mensajes alusivos a través de grafitis a grupos armados como las Farc en el importante corredor vial de la Línea que conecta a los departamentos del Quindío y Tolima.

En el marco de la presentación del nuevo coronel de la Policía del departamento, el comandante saliente coronel Carlos Mario Bustamante dio a conocer que evidenciaron la situación por lo que establecen las medidas de seguridad pertinentes en articulación con el Ejército.

Fue claro que ante los constantes operativos que realizan contra los grupos delincuenciales generan la incomodidad por la permanencia que desean en los territorios, es clave la capacidad militar y policial sobre este eje vial.

“Hay que entender cuando se empieza a hacer una acción contundente a nivel nacional contra estas estructuras, acciones ofensivas, ellos quieren mantener su presencia o querer hacer el creer a la gente que tiene su presencia”, dijo.

Destacó que es poco probable que frente a la capacidad que se tiene es poco probable que exista alguna acción diferente a generar una publicidad de que un grupo al margen de la ley está vigente.

“Realmente cuando articulamos la capacidad militar que tenemos sobre esa zona, los panfletos, la presencia en la en ese eje vial, decimos que es poco probable que haya alguna acción diferente a generar una publicidad de que un grupo al margen de la ley está vigente”, dijo.

Recordemos que días antes de la posesión presidencial se generó una alerta en el departamento sobre la posible aparición de panfletos o banderas de grupos armados ilegales en límites con Tolima y el Norte del Valle del Cauca.