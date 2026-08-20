En Armenia, 12.444 viviendas han resultado afectadas por terremoto, damnificados piden soluciones

Armenia

De acuerdo con el Reporte Oficial N.° 17, Armenia registra 12.444 estructuras con algún nivel de afectación, 5.788 personas damnificadas y 300 estructuras no habitables. También se reportan 134 personas lesionadas, todas atendidas, y una persona fallecida.

Y seguimos recorriendo a la ciudad de Armenia, conociendo lo que están viviendo muchos afectados. Estamos en el sur. Allá al fondo vemos el estadio Centenario y aquí donde estamos es Urbanización La Villa. Por el frente de la avenida, porque ya llegamos, no se ve nada. Parece que en esta zona no hubiera pasado nada, pero cuando ya ingresamos y además cuando pasamos vimos todas estas carpas que hay aquí, pues vimos la realidad de muchas familias y además hemos visto las afectaciones en varios de los bloques.

Daniel Mejía está aquí con nosotros es uno de los afectados Daniel, ¿cuánta gente está afectada aquí y qué están solicitando ustedes?

La verdad son muchas las familias que están afectadas acá en diferentes pisos, por temas de grietas en los apartamentos, los primeros, segundos, tercer piso. Y pues nosotros sino el miedo colectivo que hay porque pues no hemos como tal sí ya vino a un ente de la alcaldía a revisar, pero no ha venido nadie con los instrumentos adecuados, para uno poder decir, bueno, sí, estamos totalmente tranquilos para habitar nuestros apartamentos.

En estos momentos pues la verdad como hemos estado viendo a la intemperie niños, bebés, en este caso pues yo tengo un bebé y nos ha tocado pues salir con el bebé y pues la verdad el tema es un poco complejo porque sabemos también de todos los daños que hay en la ciudad, pero pues también pedimos prioridad porque pues la verdad somos muchas las familias que estamos afectadas.

¿En su caso particular cómo se afectó su apartamento?

nosotros vivimos en el quinto piso, nosotros somos arrendatarios, pero el tema ahí es que las escaleras tienen grietas, entonces todo ese tema genera un pánico, ¿por qué? Porque nosotros sabemos que cuando ocurren esos sismos lo primero que se cae son las escaleras. Entonces ya uno no sabe qué hacer, eh es algo también de pronto de pues algo psicológico, de salud mental.

Vanessa Porras

La verdad pedimos apoyo, pedimos que se priorice el tema y aunque pues ya vino la alcaldía pedimos más apoyo pues de los entes estatales, necesitamos una visita con instrumentos para poder ya como tal habitar tranquilos los apartamentos.

Aquí hay niños, personas de la tercera edad. Entonces el clima también como está. Entonces yo creo que eso es una prioridad en estos momentos para la comunidad y para la tranquilidad de nosotros.

Como este edificio son muchos en la ciudad de Armenia. Es que el dato habla en el reporte departamental de más de 10,000 edificaciones afectadas y este es uno de esos edificios que está viviendo ese drama y que necesitan de soluciones rápidas y prontas porque hay muchas familias a la intemperie y otras que con riesgo están en sus apartamentos. En este caso aquí en la Urbanización La Villa, al sur de la ciudad de Armenia.