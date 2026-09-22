¿Qué llamado realizan gremios del Quindío sobre el aeropuerto El Edén?

Armenia

La gobernación del departamento estableció una reunión con Satena con el fin de buscar oportunidades para fortalecer la operación y ampliar la conectividad aérea.

A propósito, el presidente de la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío, Rodrigo Estrada manifestó que es fundamental la parte comercial puesto que el aeropuerto Internacional El Edén es de la Aeronáutica Civil y no genera el mercadeo por lo que no se tienen las herramientas correspondientes para hacerlo.

“Necesitamos trabajar mucho en el tema comercial, que es parte de una dificultad que tenemos, porque el aeropuerto es de la aeronáutica excelente que inviertan, pero ellos no mercadean, no comercializan y cuando uno sale a vender el aeropuerto entre comillas, pues no tiene herramientas para hacerlo”, resaltó.

Considera que el aeropuerto debe contar con un esquema de manejo diferente para que se pueda comercializar y buscar nuevas aerolíneas porque lo más importante es que sea permanente y no temporal porque las consecuencias son mayores.

“Nosotros sí creemos que el aeropuerto de Armenia tiene un esquema de manejo diferente para poder que el Quindío pueda comercializar y buscar nuevas aerolíneas. Bienvenido a todo eso. Lo más importante es que sea algo permanente, no una aerolínea que venga un mes y se vaya a los tres porque genera un trauma peor, pero sí sentimos que el aeropuerto con todo el plan maestro que se ha establecido, las gestiones parlamentarias hay que hacerlas muy fuertemente gobernador y alcalde y todos para lograr que se empiece realmente a remodelar el aeropuerto y mayor fortaleza en pista, pero el tema de mercadeo es fundamental”, manifestó.

Reiteró que es clave el mercadeo porque conoce aeropuertos que no son muy buenos, pero tienen muchas aerolíneas por eso es muy importante ese trabajo para que se tenga una verdadera dinámica comercial.

Enfatizó que es crucial este tipo de iniciativas para el crecimiento turístico y empresarial del territorio en el marco de la recuperación económica tras el terremoto.