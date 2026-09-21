Cultivos de café y aguacate afectados por incendio forestal en zona rural de Pijao, Quindío

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Armenia

En Armenia, Calarcá y Pijao en Quindío se registraron incendios el fin de semana que dejaron una decena de viviendas consumidas por las llamas y cultivos de café y aguacate arrasados por las conflagraciones.

En la vereda La Mariela, zona rural de Pijao, durante dos días se presentó incendio forestal que finalmente fue controlado el viernes en la noche.

Diego Aristizábal uno de los afectados relató que “la conflagración dejo en total 4 fincas afectadas, 5 hectáreas de aguacate, 1 hectárea banano, media en café, y otras 2 fincas en café y otros rastrojos, aproximadamente 40 hectáreas incineradas”

Y relató “Muchas afectaciones en fincas de café, fincas de aguacate y pidiendo el apoyo de las instituciones para mitigar toda esta afectación, toda la comunidad hemos estado reunidos, asociados, trabajando mancomunadamente para mitigar este impasse tan grande”

Desafortunadamente el tema de seguros, antes había un subsidio de la Gobernación, hoy no lo tenemos, la gran mayoría de los productores agrícolas no tenemos este tipo de seguros, sobre todo que son muchas las condiciones para que un siniestro sea aceptado y sea reconocido por las

aseguradoras, quienes tenemos el dinero expuesto a las inclemencias del tiempo, pues los riesgos son muy altos, describió el afectado por el incendio.

La emergencia fue atendida por los bomberos voluntarios de Pijao con apoyo de bomberos de Caicedonia, además de la comunidad local.