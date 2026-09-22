¿Qué ha pasado con el incremento de la tarifa de agua en Armenia? el gerente de EPA responde

Armenia

El gerente de Empresas Públicas de Armenia confirmó que con Andesco le solicitaron al gobierno nacional que suspenda la aplicación del nuevo marco tarifario que aumentó la factura de agua y más con la emergencia del terremoto.

Pablo César Rodríguez, gerente de EPA explicó “desde el mes de julio adoptamos la nueva metodología tarifaria en agua potable y saneamiento básico, la resolución 1032 de la Comisión Reguladora de Agua Potable que es para todo el país, Empresas Públicas de Armenia no es exenta el mismo, nosotros tuvimos que hacer una aplicación de unas fórmulas que trae esta resolución y en esa aplicación de fórmula nos dio un incremento de tarifa, al 95% si no es el 100 de las empresas en todo el país le dio un incremento tarifario.

Pero esto también va de la mano con ese consumo que cada uno tenga desde sus hogares. Entonces, lo primero es una regulación que tenemos tarifariamente y que tenemos que hacer este incremento porque nosotros somos sujetos también de vigilancia y control por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Si no lo hacemos, pues estamos incumpliendo una regulación que desde Bogotá llega.

Segundo, es que, esos altos consumos a las personas se les olvida, luego hacen el reclamo, pero cuando podemos verificar en el medidor la lectura que tienen que, con estas altas temperaturas, vuelvo y repito, muchas veces nos bañamos dos o tres veces. En estos momentos muchas de las familias en el municipio de Armenia tienen más familia dentro del mismo hogar y hay mucho más consumo.

Todas esas cosas se pudieron haber presentado adicional de que, en el mismo sismo, se pudieron presentar fugas, daños al interior de la residencia y pues eso lleva consigo también, unas pérdidas que son contabilizadas en el medidor y que empresas públicas de Armenia tiene que facturar.

¿El aumento tarifario es un solo mes o es gradual?

El gerente de EPA subrayó “En algunos momentos las resoluciones de la Comisión Reguladora llegan como un régimen de transición, donde usted puede ir subiendo la tarifa gradualmente a través de los meses, tanto así que ANDESCO cuando salió esta regulación, ANDESCO es la agremiación que reúne a todas las empresas de servicios públicos domiciliarios del país Tuteló, demandó, hizo de todo frente al tema esta resolución porque sabíamos que va a ser de impacto, no solamente para las empresas, sino también para el usuario como tal”

Esto se demandó, pero siguió adelante esta nueva metodología, la tutela no surtió efecto, absolutamente las demandas tampoco han surtido efecto a la fecha, eso goza de legalidad ese acto administrativo que nosotros tenemos que aplicarlo.

El incremento se tenía que hacer de inmediato, ¿por qué?

Gerente EPA: Porque anteriormente la metodología lo que decía era que nosotros teníamos que sacar un plan operativo regulado de inversiones a 10 años. Esta vez no, esta vez nosotros lo contabilizamos con esto es todo un mundo diferente en el tema tarifario. Entonces los años tarifarios anteriormente eran del primero de julio al 30 de junio de cada año. Ayer donde nosotros entrábamos y parábamos con la junta directiva, con el asesor tarifario, se verificaba todos los factores que trae consigo cada tarifa.

Para acueductos son unos, para alcantarillado son otros, aseo tiene otros, pero en este caso no entra. Y nosotros lo que hicimos es simplemente hacer esa verificación. En este momento cambió toda la metodología. Ya los años tarifarios no van así, sino que es la misma vigencia fiscal del primero de enero al 31 de diciembre y como empezó a regir a partir de julio de este año, el próximo año tenemos que hacer esa valoración a partir de enero.

Aumento de las tarifas según estrato en Armenia. Foto: Vanessa Porras/ EPA Ampliar Aumento de las tarifas según estrato en Armenia. Foto: Vanessa Porras/ EPA Cerrar

Es por eso que todas las entidades tuvimos que llevar la tarifa como al tope a lo que nos daba, ese incremento de las fórmulas aplicadas en esa resolución 1032 de la CRA.

Solicitud de Andesco

El gerente de EPA respondió “ya se hizo desde Andesco, que presentó también un proyecto al gobierno nacional, pero hasta el momento goza de legalidad ese acto administrativo hasta que no haya una modificación o simplemente diga, “No, suspendemos acá todo lo que tiene que ver con esta con esta resolución y vamos a implementar otra, no podemos hacer ningún cambio.”

¿Con el terremoto se puede solicitar suspensión de la tarifa?

El gerente y las reclamaciones por la afectación del terremoto en Armenia “si los usuarios tienen algún tipo de afectación porque no pueden estar en su vivienda, porque están inhabilitado, están evacuados, simplemente pueden venir, nosotros hacemos una verificación y si está inhabilitado, nosotros desde comercial organizamos y se suspende un cobro que se les hace a ellos por un tiempo.

Si ya después de que el municipio de Armenia tras la infraestructura expide los actos administrativos, por ejemplo, demolición de algunas unidades habitacionales, allí nosotros lo que hacemos es inactivar la matrícula, es que no hay ningún cobro, esas opciones están, pero las personas pueden venir a Empresas Públicas de Armenia a los puntos de atención y nosotros con mucho gusto verificamos, organizamos, se revisa y si es del caso ajustamos lo que tengamos que ajustar para ellos.