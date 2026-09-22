Martes 22 de septiembre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

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Desde el Servicio Geológico Colombiano reportó que en los últimos dos días se han reportado 130 sismos con epicentro en el municipio de Chaparral, Tolima, cinco de los cuales han superado los 4 grados de intensidad, de esos la mayoría reportados como sentidos en el Quindío.

Freddy Tovar, coordinador de la Red Sismológica Nacional de Colombia (RSNC) del Servicio Geológico Colombiano (SGC), explica qué está ocurriendo en esta zona “Con corte a las 3:30 p. m. del 21 de septiembre, la RSNC ha registrado más de 130 sismos de magnitud superior a 2,0 con epicentro en Chaparral, de los cuales 5 han tenido magnitudes iguales o superiores a 4,0. Adicionalmente, se han recibido más de 1.000 reportes de la ciudadanía desde departamentos como Tolima, Huila, Valle del Cauca, Risaralda y Cauca y Quindío.

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El experto recuerda que “el departamento del Tolima está atravesado por varias fallas geológicas activas que pueden generar este tipo de actividad. No obstante, la secuencia registrada durante los últimos días se destaca frente a la observada en las semanas recientes. Por esta razón, la RSNC mantiene un monitoreo permanente de la zona y continuará informando oportunamente cualquier novedad”

Por eso invitan a la ciudadanía, los medios de comunicación y las autoridades locales a consultar y seguir la información oficial del SGC y a evitar la difusión de contenidos descontextualizados o no verificados. En situaciones como esta, contar con información confiable y oportuna es fundamental para mantener la calma y tomar decisiones adecuadas.

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Luego del llamado que hizo el alcalde de Quimbaya, Quindío Juan Manuel Rodríguez por la falta de respuestas concretas para atender la emergencia por el terremoto delegados del fondo milagro visitaron esa localidad.

Fondo Milagro revisó los compromisos del Gobierno Nacional con Quimbaya, gracias a la gestión del alcalde Juan Manuel Rodríguez Brito, recibieron la visita de Clemencia Mejía, interlocutora del Gobierno Nacional en el Quindío para el Fondo Milagro.

Durante la jornada revisaron los avances de los compromisos asumidos por el presidente de la República en su visita del pasado 11 de septiembre. Además, un equipo de ingenieros enviado por la Presidencia evaluó el estado estructural de la iglesia Jesús, María y José y de otros predios afectados en el municipio.

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Los sistemas estructurales de la Universidad del Quindío presentaron un comportamiento favorable frente al sismo del pasado 10 de agosto. Así lo señaló, en su visita técnica al campus de la institución, un equipo de 13 profesionales especializados en ingeniería sísmica, ingeniería civil, patología de estructuras, estructuras, geotecnia y arquitectura provenientes de Reino Unido, Venezuela, Argentina, España y Colombia.

El equipo, encabezado por Sebastián Kaminski, ingeniero sísmico de Inglaterra y líder de EEFIT (Earthquake Engineering Field Investigation Team), organización del Reino Unido que desde hace más de 30 años reúne a ingenieros, arquitectos y académicos para realizar investigaciones de campo en lugares afectados por terremotos, estudiar el comportamiento de las edificaciones y generar conocimiento que contribuya a mejorar la seguridad y la respuesta de las construcciones frente a estos fenómenos naturales.

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“Lo que hemos visto en la universidad son daños en los muros no estructurales, es decir, muros de mampostería. Los sistemas de hormigón estructural se comportaron muy bien”, indicó el especialista británico.

Kaminski señaló, además, que uno de los aspectos que puede ser objeto de mejora de cara a la reconstrucción de la universidad es la mampostería, ya que este tipo de elementos puede representar un riesgo para las personas con los movimientos sísmicos, recomendando a la institución sistemas que permitan aislar las fuerzas mediante el uso de materiales más livianos, como el drywall.

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Con el propósito de aportar al bienestar de las comunidades educativas afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto y seguir reduciendo las brechas digitales en la región, Claro, Credismart, BBVA y Gobernación del Quindío realizaron una jornada de voluntariado en la Institución Educativa Jesús María Obando, en Montenegro.

La actividad reunió cerca de 100 voluntarios/as que se sumaron a labores de embellecimiento, recuperación de espacios y desarrollo de talleres enfocados en apropiación digital y habilidades para la vida.

La jornada cobra especial relevancia porque esta institución educativa se ha convertido en un punto de apoyo para garantizar la continuidad académica de estudiantes de la Institución Educativa Santa María Goretti, permitiéndoles continuar sus clases mientras avanzan las condiciones necesarias para su retorno a su sede habitual.

Como parte de esta alianza, se entregarán 20 computadores portátiles que se suma al Internet gratuito que se ha entregado desde el año 2025 a esta sede educativa a través del programa Escuelas Conectadas Claro por Colombia, programa de sostenibilidad que impulsa el acceso a la educación digital mediante este es un programa que le apuesta a la educación a través de la conectividad y herramientas tecnológicas para estudiantes y docentes.

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Esta desbordado y disparado el consumo de agua en Armenia, así lo aseguró en 6AM/W de Caracol Radio Armenia el gerente general de las Empresas Públicas de Armenia, EPA, Paulo César Rodríguez Ospina que se refirió a la situación del abastecimiento de agua en la capital del Quindío en medio del tiempo seco, la sequía y la posibilidad del fenómeno de El Niño.

El gerente de EPA explicó “nosotros venimos con unas altas temperaturas, con un cambio climático desde hace muchos meses, es solo pasar por La María y por Chagualá y ver cómo nuestras fuentes hídricas, el río Quindío están bajando su caudal y su nivel. Es muy importante aquí el tema que todos tenemos que apoyar con los buenos hábitos, con el uso eficiente de ahorro del agua.

Y agregó “hemos visto que en los últimos días el incremento en el consumo del agua potable en el municipio de Armenia está desbordado y aquí esa ese ese llamado de atención a toda la ciudadanía, no podemos hacerlo de esa manera porque nos tocaría captar más agua al río Quindío y lo que necesitamos es cada vez captar menos para entregarle a todo el municipio de Armenia, pero no afectar el caudal del río Quindío como tal”

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¿Cuánto se consume y qué ha notado usted la diferencia? Gerente EPA Nosotros estamos más o menos en un promedio por ahí de 65.000, 66.000 m³, pero hemos tenido ya días en los que está desbordado el tema, pueden llegar a los 70.000 o hasta más.

Entonces, es muchísimo el agua que se está consumiendo por parte de todos nosotros como ciudadanos y después esto tiene un impacto también, no solamente ambiental frente al río Quindío, sino también un impacto económico en cada uno de nuestros bolsillos, porque esto se va a ver reflejado en cada una de la facturación que nosotros le entregamos, puntualizó el gerente de EPA

El cargo fijo es uno, pero el cargo variable es otro y el cargo variable es lo que cada uno se consume en dentro de su hogar y aquí ese llamado nuevamente para que ambientalmente le ayudemos al río Quindío, pero también a nuestro bolsillo en los pagos de la facturación que se tiene que dar.

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El gerente de Empresas Publicas de Armenia confirmó que con Andesco le solicitaron al gobierno nacional que suspenda la aplicación del nuevo marco tarifario que aumentó la factura de agua y más con la emergencia del terremoto

Pablo César Rodríguez, gerente de EPA explicó “desde el mes de julio adoptamos la nueva metodología tarifaria en agua potable y saneamiento básico, la resolución 1032 de la Comisión Reguladora de Agua Potable que es para todo el país, empresas públicas de Armenia no es exenta el mismo, nosotros tuvimos que hacer una aplicación de unas fórmulas que trae esta resolución y en esa aplicación de fórmula nos dio un incremento de tarifa, al 95% si no es el 100 de las empresas en todo el país le dio un incremento tarifario.

Pero esto también va de la mano con ese consumo que cada uno tenga desde sus hogares. Entonces, lo primero es una regulación que tenemos tarifariamente y que tenemos que hacer este incremento porque nosotros somos sujetos también de vigilancia y control por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Si no lo hacemos, pues estamos incumpliendo una regulación que desde Bogotá llega.

Segundo, es que, pues esos altos consumos a las personas se les olvida, luego hacen el reclamo, pero cuando podemos verificar en el medidor la lectura que tienen que, con estas altas temperaturas, vuelvo y repito, muchas veces nos bañamos dos o tres veces. En estos momentos muchas de las familias en el municipio de Armenia tienen más familia dentro del mismo hogar y hay mucho más consumo.

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Todas esas cosas se pudieron haber presentado adicional de que, en el mismo sismo, se pudieron presentar fugas, daños al interior de la residencia y pues eso lleva consigo también, pues unas pérdidas que son contabilizadas en el medidor y que empresas públicas de Armenia tiene que facturar.

¿eso es un solo mes o eso es gradual? El gerente de EPA subrayó “En algunos momentos las resoluciones de la Comisión Reguladora llegan como un régimen de transición, donde usted puede ir subiendo la tarifa gradualmente a través de los meses, tanto así que ANDESCO cuando salió esta regulación, ANDESCO es la agremiación que reúne a todas las empresas de servicios públicos domiciliarios del país Tuteló, demandó, hizo de todo frente al tema esta resolución porque sabíamos que va a ser de impacto, no solamente para las empresas, sino también para el usuario como tal.

Esto se demandó, pero pues siguió adelante esta nueva metodología, la tutela no surtió efecto, absolutamente las demandas tampoco han surtido efecto a la fecha, eso goza de legalidad ese acto administrativo que nosotros tenemos que aplicarlo.

El incremento se tenía que hacer de inmediato, ¿por qué? Porque anteriormente la metodología lo que decía era que nosotros teníamos que sacar un plan operativo regulado de inversiones a 10 años. Esta vez no, esta vez nosotros lo contabilizamos con esto es todo un mundo diferente en el tema tarifario. Entonces los años tarifarios anteriormente eran del primero de julio al 30 de junio de cada año. Ayer donde nosotros entrábamos y parábamos con la junta directiva, con el asesor tarifario, se verificaba todos los factores que trae consigo cada tarifa.

Para acueductos son unos, para alcantarillado son otros, aseo tiene otros, pero en este caso no entra. Y nosotros lo que hicimos es simplemente hacer esa verificación. En este momento cambió toda la metodología. Ya los años tarifarios no van así, sino que es la misma vigencia fiscal del primero de enero al 31 de diciembre y como empezó a regir a partir de julio de este año, el próximo año tenemos que hacer esa valoración a partir de enero.

Es por eso que nosotros todas las entidades tuvimos que llevar la tarifa como al tope a lo que nos daba, ese incremento de las fórmulas aplicadas en esa resolución 1032 de la CRA.

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¿Con el terremoto se puede solicitar suspensión de la tarifa? el gerente de EPA respondió “ya se hizo desde Andesco, que presentó también un proyecto al gobierno nacional, pero hasta el momento goza de legalidad ese acto administrativo hasta que no haya una modificación o simplemente simplemente diga, “No, suspendemos acá todo lo que tiene que ver con esta con esta resolución y vamos a implementar otra, no podemos hacer ningún cambio.”

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El gerente y las reclamaciones por la afectación del terremoto en Armenia “si los usuarios tienen algún tipo de afectación porque no pueden estar en su vivienda, Porque están inhabilitado, están evacuados, simplemente pueden venir, nosotros hacemos una verificación y si está inhabilitado, nosotros desde comercial organizamos y se suspende un cobro que se les hace a ellos por un tiempo.

Si ya después de que el municipio de Armenia tras la infraestructura expide los actos administrativos, por ejemplo, demolición de algunas unidades habitacionales, allí nosotros lo que hacemos es inactivar la matrícula, es que no hay ningún cobro, Esas opciones están, pero las personas pueden venir a empresas públicas de Armenia donde le estoy diciendo a estas a estas a estos puntos de atención y nosotros con mucho gusto verificamos, organizamos, se revisa y si es del caso ajustamos lo que tengamos que ajustar para ellos.

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En noticias judiciales, La Policía Quindío capturaron un hombre de 34 años y una mujer de 29 años, ambos ciudadanos extranjeros por presunto hurto de elementos avaluados en más de dos millones de pesos

El procedimiento se registró cuando uniformados que realizaban labores de patrullaje recibieron a través del dispositivo PDA, un requerimiento relacionado con dos individuos que se encontraban con personal de seguridad en un establecimiento de comercio, debido a un presunto caso de hurto

De manera inmediata, la patrulla de policía se desplazó hasta la carrera 14 con calle 6 en la ciudad de Armenia, con el propósito de verificar la situación. Una vez allí, uno de los funcionarios del establecimiento manifestó que las dos personas presuntamente habían intentado salir del almacén portando diferentes elementos, sin efectuar el correspondiente pago. De acuerdo con la información recolectada los elementos están avaluados en $2.300.000.

Ante estos hechos, los uniformados procedieron a verificar la situación y tras establecer la identidad de los ciudadanos, realizan las actuaciones policiales pertinentes, efectuando la respectiva captura,

Finalmente, los individuos, los elementos materiales y la documentación relacionada con el procedimiento, fueron dejados a disposición de la autoridad competente, que será la encargada de definir su situación jurídica conforme a la legislación vigente.

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La Unidad de Reacción Inmediata Ambiental (URIA) de la Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ) acompañó durante el fin de semana diferentes procedimientos adelantados por la Policía Nacional en los municipios de Armenia y Quimbaya, que dejaron como resultado la captura de cuatro personas por el presunto delito de aprovechamiento ilícito de los recursos naturales.

Uno de los procedimientos se desarrolló en el sector de La Adiela, en Armenia, donde uniformados del cuadrante San Diego realizaron la captura de una persona que, de acuerdo con el reporte conocido por las autoridades, estaría realizando actividades de tala de árboles en un remanente forestal.

Los otros tres procedimientos se adelantaron en la vereda La Montaña, en el municipio de Quimbaya, por parte del Grupo de Protección Ambiental de la Policía Nacional. En este lugar fueron capturadas tres personas que, presuntamente, se encontraban realizando tala de árboles y procesos de transformación de la madera para la producción de carbón.

En los cuatro casos, profesionales de la CRQ, a través de la Unidad de Reacción Inmediata Ambiental, brindaron el acompañamiento técnico requerido por la Policía Nacional para determinar las afectaciones a los recursos naturales y aportar los elementos técnicos necesarios dentro de los respectivos procedimientos.

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Líderes de una vereda del Quindío denuncian retrasos y falta de ejecución de recursos en vías, desde la gobernación del departamento sostienen que realizan acompañamiento

En efecto el líder de la Vereda Las Auras del municipio de Calarcá, Freddy García dio a conocer la inconformidad por la falta de intervención en la malla vial que se encuentra deteriorada.

Sostuvo que se tenía una asignación de recursos desde hace cinco años por parte del gobierno nacional, pero dijo que a la fecha no se ha generado la intervención correspondiente y ya están desesperados pues es alta la afectación de movilidad para quienes viven en la zona.

Explicó que hubo una reunión convocada por la Procuraduría con la participación de los ciudadanos y las instituciones competentes donde solicitaron como afectados investigar disciplinariamente al gobernador del departamento por no responder de manera oportuna a la problemática que se vive en la zona veredal.

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Al respecto consultamos a la secretaria de Infraestructura del Quindío, Vanessa Katherine Rincón quien informó que participaron activamente de la reunión con el fin de socializar el recurso establecido.

La funcionaria explicó que el Instituto Nacional de Vías hace unos años realizó la transferencia del recurso y después del terremoto del pasado 10 de agosto tomaron la decisión de que el recurso pueda invertirlo en varias vías del departamento.

Sostuvo que dicho convenio cuenta con 9 mil millones de pesos para intervenir el municipio de Calarcá, El Caimo, Salento y La Tebaida donde trabajan en conjunto con el Invías para que el proceso sea una realidad en el menor tiempo.

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La secretaria de educación del Quindío confirmó que el recurso para el Programa de Alimentación Escolar en los 11 municipios del departamento está garantizado para todo el periodo escolar de este 2026

La directora de Cobertura Educativa, Mónica Andrea Salgado Castro confirmó que “vía Sistema General de Regalías, se adjudicara una adición presupuestal de 7.300 millones de pesos al contrato inicial, para dar cobertura a los días pendientes y que totalizan los 180 contemplados por el calendario escolar,

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Desde la secretaría de Educación de Armenia, invitaron a las familias de Armenia que aún no han realizado el proceso de matrícula para el año lectivo 2027 tienen plazo hasta el próximo 2 de octubre para adelantar la inscripción en las instituciones educativas oficiales del municipio.

El proceso puede realizarse de manera presencial en cualquiera de las 29 instituciones educativas oficiales o mediante la plataforma virtual de la Secretaría de Educación: www.semarmenia.gov.co

Además, se indicó que para el caso de Institución Educativa Normal Superior del Quindío y el CASD, debido a su alta demanda, se aplican procesos específicos de inscripción establecidos mediante sus respectivas resoluciones. Por ello, las familias deben consultar los canales oficiales de cada institución y seguir las indicaciones correspondientes.

La invitación a padres de familia y acudientes es a no dejar el proceso para última hora y realizar oportunamente la inscripción para el año escolar 2027. Es de recordar que la asignación de cupos es completamente gratuita y no está permitido ningún tipo de cobro por este proceso.

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Empresas Públicas de Armenia, EPA no recoge escombros, pero si residuos especiales se debe agendar para hacer la recolección en la vivienda

Así lo advirtió el gerente de EPA Pablo César Rodríguez “debido al terremoto ha estado muy difícil la recolección de estos residuos, toda vez que lastimosamente nosotros como ciudadanos hemos hecho una revoltura de todos los residuos, los residuos orgánicos, encima de los escombros, encima de los otros residuos especiales y ha sido, de verdad, una tarea muy difícil para la subgerencia de aseo el poder hacer la recolección de estos residuos en nuestro municipio

El gerente aclaró “Empresas públicas de Armenia no recoge escombros. Esta es una competencia directa ya del municipio de Armenia, es importante manifestarle a toda la ciudadanía que el municipio a través de infraestructura, de planeación municipal y en compañía y articulados con la Corporación Autónoma Regional de Quindío, habilitaron un espacio importante, un lote que queda hacia el sector del estadio Centenario, allí detrás de las canchas de atletismo, donde todos los escombros derivados del terremoto de del pasado 10 de agosto se pueden llevar allí, pues para su disposición como tal.

EPA recoge residuos especiales, Todo lo que tenga que ver residuos especiales como Muebles, colchones, camas, sillas, enseres y madera, empresas públicas lo recoge sin ningún inconveniente, por favor, un llamado de atención a toda la ciudadanía. no saquemos ese tipo de residuos a las calles, no los dejemos allí.

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Primero llame, nosotros tenemos una línea que es un número de WhatsApp, allí se pueden comunicar solo WhatsApp, no es llamada. Escriben al 322 893 80 33, esa es la línea de WhatsApp que tiene empresas públicas de Armenia ya dispuesta para que nos envíen por ahí la solicitud y nosotros vamos hasta la casa, recogemos, se organiza absolutamente todo, se le dice cuándo, a qué horas y en dónde se le recoge esos residuos especiales, nosotros los recogemos y le damos una disposición como se le debe dar.

“No sacar esos residuos a la calle ni a la esquina porque llega el habitante en situación de calle lo que hace es aprovecharlo y muchos de ellos van a dar esas laderas y a las quebradas de nuestro municipio, lo que hace es un taponamiento de las mismas y luego tenemos inconvenientes ya de otros temas de agua de aguas pluviales en nuestro municipio” recalco el gerente de EPA

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Un avance del 92% en la construcción del muro de contención ubicado en la avenida de Los Camellos, a la altura del barrio La Milagrosa, reportó la Alcaldía de Armenia, luego de la más reciente visita técnica realizada por la Secretaría de Infraestructura municipal.

La intervención surgió como respuesta de la Administración Municipal a una emergencia ocasionada por un derrumbe durante la temporada invernal del 2025 luego de un fuerte aguacero que afectó la vía y generó condiciones de inestabilidad en el sector.

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En Quindío, 6.069 beneficiarios reciben la cuarta transferencia de Renta Ciudadana y Devolución del IVA. La inversión total en el departamento es de 2.571 millones de pesos. La entrega se realiza desde el 21 de septiembre hasta el 6 de octubre a través de la red aliada de SuRed y SuperGIROS.

En el marco del proceso de optimización operativa y financiera, esta entrega también se realizará mediante abonos a las cuentas de los beneficiarios registradas previamente en Gestor de Información Financiera para abono a través del Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF.

Prosperidad Social hace un llamado a los hogares beneficiarios para que acudan a los puntos autorizados dentro de los plazos establecidos. Estas transferencias monetarias no son acumulables para ciclos posteriores.

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El programa de Arquitectura de la Universidad La Gran Colombia Seccional Armenia ocupó el tercer lugar a nivel nacional en el módulo de proyecto de arquitectura de las pruebas Saber Pro 2025, con un puntaje de 170 puntos, frente a un promedio nacional de 146.

Este resultado posiciona al programa de Arquitectura de la UGCA como el programa con el mejor desempeño del Eje Cafetero en el módulo de proyecto de arquitectura, consolidando su reconocimiento por la calidad de sus procesos de formación y el desarrollo de competencias fundamentales para el ejercicio profesional.

El módulo de proyecto de arquitectura evalúa la capacidad de los estudiantes para formular soluciones arquitectónicas integrales a partir del análisis de variables espaciales, funcionales, técnicas, ambientales y contextuales. Estas competencias son esenciales para responder de manera pertinente a los desafíos del territorio y del ejercicio contemporáneo de la arquitectura.

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En el marco del día internacional de la Paz, la dirección de Derechos Humanos de la gobernación del Quindío presentó la programación oficial de la Semana por la Paz 2026, que se desarrolla del 21 de septiembre al 1 de octubre bajo el lema “La paz que nos une, el Quindío la construye”.

La programación continuará este martes 22 de septiembre con ‘Cine Paz’, a las 5:00 p. m. en la Plaza de Bolívar de Buenavista; y el jueves 24 de septiembre con el ‘Partido por la Paz’, una jornada que utilizará el deporte como escenario de encuentro, convivencia y respeto.

El cierre será el jueves 1 de octubre con el Foro de Derechos Humanos, un espacio de diálogo y reflexión sobre la defensa de los derechos humanos y la construcción de paz en el departamento.

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En deportes, el municipio de Córdoba vivió nuevamente la fiesta del fútbol en su estadio local, gracias a una prueba que se realizó del sistema de iluminación financiado a través de un convenio entre la EDEQ y la gobernación del Quindío, a través de la secretaría de Aguas e Infraestructura del departamento.

El nuevo diseño de iluminación cuenta con un sistema de iluminación deportiva conformado por 28 luminarias distribuidas en 4 mástiles, con 7 proyectores en cada uno.

Es de resaltar que este convenio financiado con $2.300 millones incluye la iluminación de la pista de patinaje del Parque de la Vida, en Armenia; y los estadios municipales de Córdoba, La Tebaida y Quimbaya. El cronograma de adecuaciones de estos escenarios deportivos se tiene proyectado hasta el mes de diciembre.

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De otro lado, volvió a perder el Deportes Quindío, en esta oportunidad 3 a 1 contra Real Cundinamarca en el Estadio Municipal de Mosquera por la décima fecha del Torneo Dimayor de la B, el próximo partido del Deportes Quindío será el lunes 28 de septiembre de local en el estadio Centenario de Armenia a las 6 de la tarde frente a Bogotá.