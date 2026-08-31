150 fincas cafeteras en el Quindío deben ser demolidas luego de resultar afectadas por el terremoto

Armenia

150 Fincas cafeteras en el departamento del Quindío afectadas por el terremoto deben ser demolidas, hay más de 2600 familias cafeteras damnificadas.

El director ejecutivo del comité de Cafeteros del Quindío, José Martín Vásquez, explicó que “tenemos 2660 familias que se han identificado una afectación en su vivienda y 1200 beneficiaderos con afectaciones y más de 150 viviendas que se deben demoler. Entonces, pues más de 150. Entonces, ahí tenemos pues ese gran reto de acompañar a estas familias y lo queremos hacer lo más pronto posible.”

El líder gremial agregó “primero que todo, enviar un mensaje de solidaridad a las familias afectadas y también a nuestros caficultores del departamento del Quindío y departamentos vecinos.

Es importante aquí mencionar y vale la pena resaltar que desde el día 1 después del terremoto del 10 de agosto, todo el equipo del Comité de Cafeteros del Quindío salió justamente a visitar a las familias caficultoras para poder así identificar o acompañar ante estas circunstancias tan complejas a las familias afectadas.

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Podemos incluso decir que gracias a esos recorridos que desde el primer momento se dieron, pudimos dar cifras de las afectaciones en la zona rural, lo cual permitió a las autoridades locales, municipales, departamentales y nacionales entender que también la zona rural se había afectado debido al terremoto, que había familias caficultoras con viviendas muy afectadas.

Entonces, ese acompañamiento pues por supuesto ha sido muy importante, nos ha permitido identificar esas viviendas afectadas y esos beneficiaderos afectados

Dos puntos de acopio de ayudas

El director del comité: importante mencionar que también el Comité Departamental de Cafeteros abrió dos puntos de acopio, uno queda en la sede principal del Comité Departamental vía Armenia-La Tebaida y también en el almacén de provisión agrícola ubicado en el puente La Cejita en Armenia.

En estos dos puntos han permitido recibir donaciones y de antemano quiero agradecerlos a aquellos donantes que se pusieron la mano en el corazón y pensaron en el campo, en las familias caficultoras. esas donaciones que hemos recibido de Bogotá, de Nariño, de Valle, de Caldas, de Risaralda, del mismo departamento.

Y también reconocer ese compromiso de los alcaldes y la gobernación también por justamente llegar con donaciones a las familias campesinas afectadas.

Datos de afectación

Tenemos 2660 familias en las cuales se han identificado una afectación en su vivienda y 1260 beneficiaderos con afectaciones y más de 150 viviendas que se deben demoler. Entonces, pues más de 150. Entonces, ahí tenemos pues ese gran reto de acompañar a estas familias eh y lo queremos hacer lo más pronto posible.