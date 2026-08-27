Hospital Regional de Alta Complejidad de Risaralda no sufrió daños de consideración en el terremoto

Pereira

El gobernador de Risaralda, Juan Diego Patiño Ochoa, recorrió las instalaciones del proyecto que se construye en Pereira para conocer los resultados de las revisiones y verificar el estado de una de las obras estratégicas más importantes del Eje Cafetero y el país.

El edificio de consulta externa, compuesto por tres pisos y un sótano destinado a parqueaderos, se encuentra en su etapa final de construcción. Aunque el movimiento sísmico ocasionó algunas afectaciones en elementos de mampostería, estas son reparables y no comprometen la estabilidad de la edificación.

El balance también fue favorable para la siguiente etapa del proyecto. En el área donde se construirá el edificio de hospitalización no fueron reportadas afectaciones que obliguen a suspender los trabajos.

“La infraestructura resistió y respondió adecuadamente y después del suceso del terremoto damos un parte de tranquilidad, hay algunos daños en mampostería, que serán solucionados rápidamente para seguir adelante con esta obra importante para la región”, destacó Patiño Ochoa.

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Las excavaciones correspondientes a esta fase continúan ejecutándose, mientras paralelamente se avanza en las reparaciones menores identificadas en consulta externa.

La respuesta del edificio adquiere especial importancia ante la magnitud del terremoto y los daños que ocasionó en numerosas estructuras públicas y privadas de Pereira y otros municipios.

Con los resultados de las evaluaciones, el Hospital Regional de Alta Complejidad mantiene en marcha sus dos frentes de obra: la terminación del edificio de consulta externa y el desarrollo de la segunda fase, destinada a ampliar la capacidad hospitalaria de alta complejidad para Risaralda y la región.