Confirmado entrenador que dirigirá a Millonarios en clásico contra Santa Fe este miércoles: ¿quién?

Luego de que Millonarios oficializara la salida de Fabián Bustos como el entrenador del primer equipo, el ‘Embajador’ también confirmó cuál será el técnico que dirigirá al conjunto ‘albiazul’ en el clásico capitalino contra Santa Fe este miércoles, 2 de septiembre.

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¿Quién es el entrenador?

Según detalló el club en su cuenta oficial de X, se trata de Omar Rodríguez y Gean Carlos Espinoza , quienes estarán en el banquillo de forma interina para este derbi bogotano.

El ‘Cabezón’ Rodríguez, como también se le conoce, ya ha sabido dirigir en interinato a Millonarios, en esa ocasión, cuando Hernán Torres dejó de ser el DT a inicios del 2026.

Además, es un hombre de la casa, pues en su pasado como futbolista jugó para el cuadro bogotano e, incluso, ganó un título.

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Rodríguez quedó campeón de la Copa Merconorte en 2001 con los azules. Adicionalmente, y teniendo en cuenta que dirigirá contra Santa Fe, en la década de los 2000 (1 de abril del 2007), Rodríguez, precisamente, le anotó un gol al cuadro ‘Cardenal’ en un clásico en el que Millonarios derrotó 4-2 a los ‘albirrojos’.

En ese entonces Millonarios contaba con figuras como Carlos Villagra y Ricardo Ciciliano. Santa Fe, con jugadores como Agustín Julio y el ídolo ‘cardenal’ Léider Preciado.

El partido contra Santa Fe

Rodríguez dirigirá este encuentro de forma interina con el objetivo de quedarse con los tres puntos en el clásico por la necesidad de escalar en la tabla de posiciones.

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El último juego entre los dos bogotanos quedó 1-1, justamente, siendo el único clásico que Fabián Bustos, ahora exentrenador de Millonarios, dirigió.

Así lo anunció Millonarios

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