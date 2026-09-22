Go Sports emite un comunicado negando su participación en la propuesta de transmisión de TV del FPC. (Photo by: Jorge Londono/Long Visual Press/Universal Images Group via Getty Images) / Long Visual Press

Go Sports emitió un comunicado este martes 22 de septiembre en el que negó su participación en el proceso que se adelanta con la renovación de los derechos de televisión del Fútbol Profesional Colombiano.

Es preciso recordar que el actual propietario termina contrato en diciembre de este año, razón por la cual se le dio apertura a la negociación con otros ofertantes. Así pues, hay dos futuros posibles: se mantiene el vigente dueño de los derechos (tiene prioridad) o se da un cambio para lo que viene.

La decisión que finalmente se tome empezará a regir a partir de enero del 2027.

Le puede interesar: Miguel Ángel Borja confesó que podría regresar a por lo menos dos equipos grandes de Liga Colombiana

Comunicado oficial de Go Sports

1. Ni Go Sports Media S.A.S., ni sus accionistas, participan directa o indirectamente, ni tienen interés económico, comercial o contractual en el actual proceso de licitación, negociación o renovación de los derechos de televisión del Fútbol Profesional Colombiano, ni actúan por cuenta, representación, coordinación o asociación con terceros participantes o interesados en dicho proceso.

2. Go Sports Media S.A.S. es una sociedad constituida y domiciliada en Colombia desde 2009 y no tiene relación societaria, de control, filial o matriz con sociedades constituidas en la República de Panamá.

3. La relación comercial entre la División Mayor del Fútbol Colombiano – DIMAYOR y Go Sports Media S.A.S. se encuentra terminada y actualmente no existe relación comercial vigente entre las partes.

4. Con el propósito de evitar que continúen circulando interpretaciones o informaciones que vinculen equivocadamente a Go Sports Media S.A.S. o a sus accionistas con este proceso, la compañía solicita a la DIMAYOR, como fuente oficial de información sobre el mismo, que precise públicamente que Go Sports Media S.A.S. no forma parte de las actuales negociaciones relacionadas con los derechos de televisión del Fútbol Profesional Colombiano.

Go Sports Media S.A.S. reitera su compromiso con la información veraz y con la protección de su buen nombre, su reputación corporativa y la de sus accionistas, y rechaza cualquier vinculación inexacta o carente de sustento con procesos en los que ni la compañía ni sus accionistas participan o tienen interés.

Lea también acá: América aclaró la polémica con Duván Vergara y dio su postura frente a los arbitrajes en Colombia

¿Cómo va el proceso relacionado a los derechos de TV para 2027?

Durante la asamblea de la Dimayor del 21 de septiembre, se eligió una empresa proponente, que no puede ser revelada debido a una cláusula de confidencialidad. Frente a esto, el actual dueño de los derechos de TV tiene 60 días para igualar la oferta presentada y así mantenerse como propietario.

En caso de no alcanzar dicha cifra, los derechos pasarán a ser de la nueva empresa a partir del primero de enero del 2027. El 21 de noviembre es el plazo límite para definir todo este tema.

Entérese de: Santa Fe será local en Tunja por la final de Liga Femenina: duro comunicado de la Dimayor