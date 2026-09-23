Millonarios HOY: ¿Rodrigo Contreras y Leo Castro están habilitados para el clásico ante Nacional?. (Colprensa - Cristian Bayona). / Cristian Bayona

Millonarios se alista para el clásico de Colombia frente a Atlético Nacional, compromiso válido por la fecha 12 que se llevará a cabo el jueves 24 de septiembre, a partir de las 7:30 de la noche.

En la previa de este compromiso, el cuadro capitalino entregó el reporte médico de la plantilla con los futbolistas que se encuentran lesionados y aquellos que ya recibieron el alta médica. Así las cosas, hay bajas sensibles en la nómina de Alberto Gamero, especialmente del mediocampo en adelante.

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¿Rodrigo Contreras y Leo Castro están habilitados para el clásico ante Nacional?

Los casos más llamativos son los de Rodrigo Contreras y Leonardo Castro, delanteros que en los últimos días encendieron las alarmas por problemas físicos. Leo no pudo terminar el duelo frente al Cúcuta Deportivo en el General Santander, mientras que Contreras se lesionó en el encuentro ante Boyacá Chicó en El Campín.

Pues bien, el argentino tiene un problema muscular que le imposibilita estar en la capital antioqueña: “Se confirmó que Rodrigo Contreras presenta una lesión muscular del bíceps femoral de la pierna izquierda”.

Entretanto, el goleador caucano está listo para jugar en el Atanasio Girardot: “Leonardo Castro ya se encuentra disponible y entrenando con el equipo profesional”.

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¿Cuáles jugadores son baja en Millonarios para enfrentar a Nacional?

Según el reporte del departamento médico, Millonarios no podrá contar con el ya mencionado Rodrigo Contreras, el mediocampista Mateo García y el atacante Carlos Darwin Qunitero.

Precisamente, el volante bogotano viene de estar ausente del partido ante Chicó y se mantendrá por fuera de las canchas por cuenta de una “lesión muscular del gastro óleo derecho”. Por su parte, el experimentado delantero “continúa con su proceso de recuperación tras presentar una lesión muscular”.

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¿Cuáles jugadores de Millonarios regresarán para el clásico ante Nacional?

Millonarios cuenta con cuatro regresos para el clásico frente a Atlético Nacional por Liga Colombiana: Leonardo Castro, Samuel Martín, Jorge Arias y Leonai Souza.