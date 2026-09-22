Linda Caicedo, figura en el empate del Real Madrid femenino en Champions League

Real Madrid y PSG empataron 1-1 en el estadio Alfredo Di Stéfano, en la primera jornada de la fase de liga de la Women’s Champions League. Linda Caicedo fue titular, con la banda de capitán y completó todo el encuentro, en una actuación destacada para la colombiana.

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Una actuación completa

Caicedo recibió una calificación de 8,4, según los datos de la plataforma Sofascore. La atacante colombiana generó dos ocasiones claras y completó cuatro pases clave durante el partido.

Además, tuvo un registro destacado en labores defensivas, con 11 recuperaciones, cuatro duelos ganados de cuatro y dos quites ganados de dos. También terminó el encuentro con un 100 % de precisión en sus pases.

Participación en el ataque del Madrid

La colombiana tuvo participación en varias de las acciones ofensivas del conjunto blanco. El equipo español se adelantó en los primeros minutos con el gol de Schröder, sin embargo, el PSG igualó al minuto 73´ por medio de Sakina Karchaoui, de penalti.

¿Qué partidos vienen en Champions League?

El plantel femenino dirigido por Pau Quesada, enfrentará al Manchester City el próximo 1 de octubre y al Bayern Múnich el 28 del mismo mes correspondientes a las fechas 2 y 3 de la fase de la liga de la UEFA Champions League.