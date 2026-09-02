Osnabrück vs Bayern Múnich, por la primera ronda de Copa Alemana: Fecha y hora para ver a Luis Díaz
El vigente campeón de la DFB-Pokal inicia la defensa del título como visitante frente a un recién ascendido a la segunda división.
El Bayern Múnich comenzará este miércoles 2 de septiembre su camino en la Copa de Alemania 2026/27. El conjunto dirigido por Vincent Kompany visitará al VfL Osnabrück, en un partido que se disputará desde las 1:45 PM (hora colombiana) en el estadio Bremer Brücke.
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Un gran inicio de temporada
El conjunto bávaro llega con buenos resultados en sus primeros compromisos oficiales. Bayern derrotó 2-1 al Borussia Dortmund en la Supercopa de Alemania y posteriormente goleó 5-1 al Stuttgart en el inicio de la Bundesliga.
Bayern parte como favorito por la diferencia de categoría y por su condición de vigente campeón, pero deberá evitar sorpresas en una competición que suele ofrecer resultados inesperados desde sus primeras rondas.
Fecha y hora de Osnabrück vs Bayern Múnich, por la primera ronda de Copa Alemana:
Fecha: Martes 3 de septiembre
Hora: 1:45 PM (hora colombiana)
Lugar: Estadio Bremer Brücke