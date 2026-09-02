Osnabrück vs Bayern Múnich, por la primera ronda de Copa Alemana: Fecha y hora para ver a Luis Díaz (Photo by Adam Pretty/Getty Images) / Adam Pretty

El Bayern Múnich comenzará este miércoles 2 de septiembre su camino en la Copa de Alemania 2026/27. El conjunto dirigido por Vincent Kompany visitará al VfL Osnabrück, en un partido que se disputará desde las 1:45 PM (hora colombiana) en el estadio Bremer Brücke.

Le puede interesar: Fabián Bustos no va más en Millonarios: repase el apretado calendario de partidos en septiembre

Un gran inicio de temporada

El conjunto bávaro llega con buenos resultados en sus primeros compromisos oficiales. Bayern derrotó 2-1 al Borussia Dortmund en la Supercopa de Alemania y posteriormente goleó 5-1 al Stuttgart en el inicio de la Bundesliga.

Bayern parte como favorito por la diferencia de categoría y por su condición de vigente campeón, pero deberá evitar sorpresas en una competición que suele ofrecer resultados inesperados desde sus primeras rondas.

Fecha y hora de Osnabrück vs Bayern Múnich, por la primera ronda de Copa Alemana:

Fecha: Martes 3 de septiembre

Hora: 1:45 PM (hora colombiana)

Lugar: Estadio Bremer Brücke