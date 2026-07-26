Fabián Bustos, DT de Millonarios: “Ninguno de los cambios entró bien... pero no merecimos perder”

Amargo inicio de temporada para Millonarios. El cuadro capitalino decepcionó en su primera salida de la Liga Colombiana 2026-2, luego de haber caído por la mínima diferencia (0-1) con el Atlético Bucaramanga en el Estadio El Campín de Bogotá.

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Se trata de la tercera caída consecutiva del cuadro capitalino, recordando que perdió sus dos duelos de pretemporada. Fue 0-2 ante Universitario en territorio peruano y 0-1 frente a Colo-Colo en el mismo Campín... Así las cosas, la paciencia del hincha está en un nivel mínimo y recién está empezando el segundo semestre.

Una de las principales críticas pasa por el entrenador Fabián Bustos, quien no ha podido solucionar la fragilidad defensiva ni el desorden ofensivo del equipo. Es por lo anterior que en conferencia de prensa reconoció que todavía existe mucho por corregir de cara a la Liga y la Copa Colombia.

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“Ninguno de los cambios entró bien... pero no merecimos perder”

Al ser cuestionado sobre la floja presentación de sus dirgidos, Fabián Bustos sentenció que Millonarios “no mereció perder” debido a que dominó en gran parte del encuentro, pero al final los cambios no surtieron efecto y terminó cayendo por una jugada puntual.

“No hay excusas, pero no merecimos perderlo. Tampoco tuvimos fluidez como para decir que fuimos ampliamente superiores, pero sí dominamos, tuvimos la posesión, creamos más remates y un montón de cosas que saben a nada por el resultado. Ninguno de los cambios entró bien, pero se hicieron por cansancio y era lo que teníamos a mano”, sentenció.

Y precisamente sobre ese balance del encuentro comentó: “Tenemos que jugar mejor: no jugamos para adelante, no estuvimos finos, no estuvimos claros, no mostramos. Ahora, defensivamente creo que estuvimos bien, porque enfrentamos un equpo duro con transiciones verticales muy fuertes y el único error llegó de un lateral, pero ni siquiera es una jugada clara, sino un rebote. Eso fue lo único que hicimos mal defensivamente”.

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Como prueba del trabajo en la zona posterior, Bustos recordó que al arquero Javier Burrai “no le patearon al arco”, salvo la acción del gol, entonces enfocó su discurso en mejorar la parte creativa y con ello “estar más finos y crear situaciones más claras”.

Finalmente, hizo un mea-culpa sobre las sustituciones: “Los cambios no entraron bien, pero era lo que teníamos porque no había más cambios para hacer... Es injusto para mí haber perdido porque no nos habían creado ni una situación de gol hasta la que conviritieron. Era un equipo con buenos jugadores, pero es injusto no haber sumado, a pesar de que queríamos ganar, y habíamos hecho un partido acorde a que el resultado se inclinara un poco más para nosotros”.

Rueda de prensa completa de Fabián Bustos