🔴 Santa Fe vs Deportivo Cali por Liga Colombiana HOY: transmisión y minuto a minuto EN VIVO
El conjunto cardenal recibe al cuadro azucarero en El Campín en un duelo directo por los puestos de clasificación a los cuadrangulares.
Independiente Santa Fe recibe este martes al Deportivo Cali, desde las 8:00 p. m., en el estadio El Campín, en el inicio de la jornada 12 de la Liga Colombiana 2026-ll. El equipo bogotano llega con 16 puntos y ocupa la sexta posición del campeonato.
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El conjunto dirigido por Pablo Repetto viene de conseguir una victoria 4-1 frente a Alianza en Valledupar. Además, acumula ocho partidos consecutivos sin perder en la Liga, con cuatro victorias y cuatro empates.
Cali llega en recuperación
Deportivo Cali afronta el compromiso con 15 puntos y ubicado en la octava posición, por lo que una victoria en Bogotá le permitiría superar al cuadro cardenal en la tabla. El equipo de Rafael Dudamel suma cuatro partidos consecutivos sin perder y viene de conseguir dos triunfos seguidos ante Once Caldas y Cúcuta.
Viva aquí la transmisión EN VIVO de Santa Fe Vs Deportivo Cali
Vea aquí el MINUTO a MINUTO de Santa Fe Vs Deportivo Cali
Santa Fe maneja el balón
Los bogotanos mantienen el balón un 58%, sin embargo no concretan opciones de gol
Falta para Santa Fe
Cobro rápido de los locales y termina en posesión del arquero visitante
Santa Fe ataca sin resultados
Los locales siguen buscando el primer gol
Cali solido en su defensa
Viafara mantiene defensa alta en su mitad del campo, impidiendo la llegada de Santa Fe
Tiro de esquina
Segundo corner para los locales que termina en saque de puerta
Tiro de esquina
Corner para Santa Fe que termina en despeje de la defensa caleña
Santa fe ataca
Los cardenales juegan en el borde del área rival, sin embargo, el Cali mantiene una defensa solida sin errores de salida
Posesión para Santa Fe
Centro de Alexis Zapata que termina en despeje de la defensa azucarera
Tiro de esquina
Corner para el Cali tras peligrosa llegada de la visita
Inicia el partido
Mueve el balón el Cali
11 inicial de Santa Fe
11 inicial del Cali
Bienvenidos al minuto a minuto de Santa Fe vs Deportivo Cali