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23 sep 2026 Actualizado 01:30

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Liga Colombiana
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Deportivo Cali
24'
1ª parte

🔴 Santa Fe vs Deportivo Cali por Liga Colombiana HOY: transmisión y minuto a minuto EN VIVO

El conjunto cardenal recibe al cuadro azucarero en El Campín en un duelo directo por los puestos de clasificación a los cuadrangulares.

Independiente Santa Fe recibe este martes al Deportivo Cali, desde las 8:00 p. m., en el estadio El Campín, en el inicio de la jornada 12 de la Liga Colombiana 2026-ll. El equipo bogotano llega con 16 puntos y ocupa la sexta posición del campeonato.

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El conjunto dirigido por Pablo Repetto viene de conseguir una victoria 4-1 frente a Alianza en Valledupar. Además, acumula ocho partidos consecutivos sin perder en la Liga, con cuatro victorias y cuatro empates.

Cali llega en recuperación

Deportivo Cali afronta el compromiso con 15 puntos y ubicado en la octava posición, por lo que una victoria en Bogotá le permitiría superar al cuadro cardenal en la tabla. El equipo de Rafael Dudamel suma cuatro partidos consecutivos sin perder y viene de conseguir dos triunfos seguidos ante Once Caldas y Cúcuta.

Viva aquí la transmisión EN VIVO de Santa Fe Vs Deportivo Cali

Vea aquí el MINUTO a MINUTO de Santa Fe Vs Deportivo Cali

Hay nuevos mensajes
27´

Santa Fe maneja el balón

Los bogotanos mantienen el balón un 58%, sin embargo no concretan opciones de gol 

24´

Falta para Santa Fe

Cobro rápido de los locales y termina en posesión del arquero visitante 

20´

Santa Fe ataca sin resultados

Los locales siguen buscando el primer gol

16´

Cali solido en su defensa

Viafara mantiene defensa alta en su mitad del campo, impidiendo la llegada de Santa Fe

12´

Tiro de esquina

Segundo corner para los locales que termina en saque de puerta 

10´

Tiro de esquina

Corner para Santa Fe que termina en despeje de la defensa caleña

Santa fe ataca

Los cardenales juegan en el borde del área rival, sin embargo, el Cali mantiene una defensa solida sin errores de salida 

Posesión para Santa Fe

Centro de Alexis Zapata que termina en despeje de la defensa azucarera 

Tiro de esquina

Corner para el Cali tras peligrosa llegada de la visita

Inicia el partido

Mueve el balón el Cali 

11 inicial de Santa Fe

11 inicial del Cali

Bienvenidos al minuto a minuto de Santa Fe vs Deportivo Cali 

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