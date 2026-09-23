🔴 Santa Fe vs Deportivo Cali por Liga Colombiana HOY: transmisión y minuto a minuto EN VIVO

El conjunto cardenal recibe al cuadro azucarero en El Campín en un duelo directo por los puestos de clasificación a los cuadrangulares.

Independiente Santa Fe recibe este martes al Deportivo Cali, desde las 8:00 p. m., en el estadio El Campín, en el inicio de la jornada 12 de la Liga Colombiana 2026-ll. El equipo bogotano llega con 16 puntos y ocupa la sexta posición del campeonato.

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El conjunto dirigido por Pablo Repetto viene de conseguir una victoria 4-1 frente a Alianza en Valledupar. Además, acumula ocho partidos consecutivos sin perder en la Liga, con cuatro victorias y cuatro empates.

Cali llega en recuperación

Deportivo Cali afronta el compromiso con 15 puntos y ubicado en la octava posición, por lo que una victoria en Bogotá le permitiría superar al cuadro cardenal en la tabla. El equipo de Rafael Dudamel suma cuatro partidos consecutivos sin perder y viene de conseguir dos triunfos seguidos ante Once Caldas y Cúcuta.

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