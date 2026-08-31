Millonarios: dos jugadores clave están en duda para el clásico ante Santa Fe por Liga Colombiana / Colprensa

Millonarios desperdició la oportunidad de posicionarse como escolta del líder América de Cali en la Liga Colombiana 2026-2, luego de protagonizar un parco empate a cero (0-0) con Internacional de Bogotá en duelo válido por la octava jornada del campeonato.

REVIVA ACÁ EL PARTIDO ENTRE MILLONARIOS E INTERNACIONAL DE BOGOTÁ POR LA LIGA COLOMBIANA

El cuadro azul es cuarto con 11 puntos y ahora tiene la mente puesta en el clásico ante Independiente Santa Fe, compromiso adelantado de la fecha 16 que se jugará este miércoles 2 de septiembre (8:25 de la noche).

Aunque la misión es conseguir un triunfo para dejar atrás las críticas por mal juego y con ello recuperar la confianza del hincha, el entrenador Fabián Bustos tendrá que arreglárselas sin varias de sus figuras por cuenta de los problemas físicos que aquejan a la plantilla.

Dos jugadores clave de Millonarios están en duda para el clásico ante Santa Fe

El duelo ante Internacional de Bogotá dejó novedades en el plantel de Millonarios: en la previa David Mackalister Silva sufrió un tema muscular que lo llevó a ver el partido desde la tribuna; durante el encuentro, Andrés Llinás sufrió un golpe que lo tiene en duda para el clásico ante Independiente Santa Fe.

Respecto a Mackalister, esto dijo Fabián Bustos en conferencia de prensa: “Ayer estábamos haciendo trabajo y sintió una molestia en el abductor. Se le hizo una ecografía y salió como una carguita, entonces para evitar algo más grave no estuvo”.

En cuanto a Llinás, sufrió una “carga en la espalda” en los minutos finales del encuentro y por tal motivo tuvo que salir sustituido casi que de inmediato. En las próximas horas se le realizarán los exámenes correspondientes para detectar qué es lo que tiene.

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¿Cuántos lesionados tiene Millonarios?

A los casos de Andrés Llinás y David Mackalister Silva se suman las lesiones ya conocidas del argentino Rodrigo Contreras y el defensor Jorge Arias. Ambos jugadores llevan ya varios días fuera de competencia y se mantendrían fuera de cara al clásico ante Independiente Santa Fe.