Comparendos, citas médicas y fallas en el sistema de salud: de lo que más se quejaron los bogotanos

Bogotá D.C

La Veeduría Distrital presentó la segunda edición de ¿Qué te aqueja Bogotá?, el boletín que analiza las principales peticiones, quejas, reclamos y solicitudes (PQRS) reportadas por la ciudadanía recibidas entre abril y julio de 2026.

Durante esos cuatro meses se recibieron 290.776 PQRS en el Distrito, de las los sectores que mayor número de solicitudes ciudadanas recibieron fueron Movilidad (98.093), Salud (19.875), Integración Social (18.761), Hábitat-UAESP (10.080) y Gobierno (9.683).

Comparendos y fallas en el sistema de salud

En movilidad, la prescripción de comparendos fue el principal motivo con 22.976 casos. En salud, la negación de citas médicas alcanzó 8.244 solicitudes, seguida por fallas en la prestación de servicios, con 5.316. En Integración Social, el Ingreso Mínimo Garantizado registró 4.629 solicitudes, relacionadas principalmente con fechas de pago, valores girados y actualización de datos.

En desarrollo de su labor preventiva, la Veeduría Distrital ha adelantado visitas, requerimientos y seguimientos a las entidades con mayor número de solicitudes.

“En movilidad realizamos el seguimiento a la plataforma Fénix y los procesos de notificación de comparendos. En salud, realizamos seguimiento a 12 hospitales de las cuatro subredes integradas de servicios de salud, identificando dificultades, avances en la orientación al usuario y en talento humano”, aseguró la veedora distrital, Adriana Herrera.