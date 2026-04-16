Inconformidades por alto ruido en Bogotá: Veeduría alerta impactos en salud y convivencia

En Bogotá, el ruido se ha convertido en una de las principales inconformidades de la ciudadanía que afecta directamente la convivencia, la tranquilidad y la calidad de vida.

Las actividades comerciales, la vida nocturna y el tráfico superan el nivel de ruido permitido, lo que genera contaminación acústica con impactos en la salud física y emocional de las personas.

Más de 12.000 ciudadanos se quejan por alto ruido

Desde la Veeduría Distrital informaron que han analizado más de 12 mil quejas ciudadanas por ruido entre 2025 y febrero de 2026.

Los datos registrados en la plataforma ‘Bogotá Te Escucha’ dieron como resultado que el 51% de los casos están relacionados con bares, discotecas, gastrobares y tiendas que utilizan música a alto volumen.

Mientras que el 12% son quejas por música en altas horas de la madrugada que afecta el descanso.

La Veeduría Distrital realizó diálogos participativos con la ciudadanía e identificó que las ventas informales generan altos niveles de incomodidad debido al uso simultáneo de parlantes, bocinas, bafles y micrófonos en el espacio público, lo que produce saturación sonora y fatiga a quienes habitan y transitan en estos sectores.

“A partir de nuestro análisis, hemos encontrado que el ruido es altamente controlable por quienes lo generan, lo cual dificulta no solo la precisión de las mediciones, sino también la posibilidad de tomar decisiones institucionales en tiempo real, afectando así la acción de las autoridades frente a las quejas ciudadanas”, señaló la veedora distrital, Adriana Herrera Beltrán.

Zonas más afectadas por el ruido

Las localidades más afectadas por el exceso de ruido que supera los decibeles permitidos son: Bosa (2.956), Kennedy (750), Suba (705), Fontibón (442) y Engativá (437).

‘Bogotá Te Escucha’ reporta que las principales fuentes de ruido corresponden a comercio (6.444), vecinos (1.437) y tráfico vehicular (812), de acuerdo con registros.

Precisamente, la Secretaría Distrital de Gobierno, entre 2024 y 2025, impuso más de mil medidas correctivas, especialmente en localidades como Antonio Nariño, Kennedy y Suba.

Por su parte, la Secretaría de Ambiente ha iniciado 12 procesos sancionatorios, cinco de ellos en bares y discotecas ubicados en la localidad de Teusaquillo.

Último operativo contra el ruido

A propósito, el pasado 14 de marzo, se llevó a cabo un operativo conjunto entre la Veeduría Distrital, la Policía Metropolitana de Bogotá y demás autoridades distritales en los barrios María Paz y El Amparo de la localidad de Kennedy.

En esa zona se adelantaron acciones de inspección, vigilancia y control que dieron como resultado el cierre de tres establecimientos comerciales.

Asimismo, se registraron niveles de ruido superiores a 55 decibeles y se identificaron inconsistencias documentales en algunos de los establecimientos intervenidos.

“Además de la gestión que adelanta la Administración Distrital, la participación de diferentes actores como la Cámara de Comercio de Bogotá y los gremios económicos contribuye al fortalecimiento de los procesos de insonorización en Bogotá, lo cual repercute en mejores condiciones para garantizar la tranquilidad y mejorar la calidad de vida en la ciudad”, recalcó la veedora.

La funcionaria también hizo un llamado a la corresponsabilidad ciudadana para mantener niveles adecuados de ruido en las actividades diarias, especialmente en horarios de descanso, como una forma de promover el respeto, la convivencia y el bienestar colectivo.