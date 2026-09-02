De la Espriella recorrió por primera vez el metro de Bogotá y anunció avances para las líneas 2 y 3

El presidente Abelardo de la Espriella recorrió este miércoles las obras de la Primera Línea del Metro de Bogotá, donde destacó el avance superior al 81 % del proyecto y ratificó el compromiso de su Gobierno con la culminación de la obra.

Durante la visita, el mandatario aseguró que la construcción está entrando en “tierra derecha” y señaló que, de acuerdo con la información entregada por el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, el viaducto estaría terminado en enero de 2027.

Asimismo, indicó que hacia septiembre de 2027 comenzarían las pruebas definitivas sobre la totalidad de la línea. De acuerdo con el presidente, actualmente 17 trenes ya se encuentran en la ciudad, mientras el proyecto avanza hacia su culminación.

“Estamos cerca de hacer realidad uno de los grandes sueños, de los grandes anhelos de la historia capitalina”, afirmó De la Espriella al referirse al Metro de Bogotá.

Línea 2 entra en etapa final

El presidente también se refirió al proceso para la Línea 2 del Metro, al asegurar que la estructuración está entrando en su etapa final y que en los próximos días se conocerán los interesados en participar en la licitación.

De la Espriella ratificó además su intención de avanzar en las líneas 2 y 3 y comenzar a proyectar una Línea 4 para la capital.

“Una obra que le devuelve tiempo a la gente”

En su intervención, el mandatario recordó que Bogotá comenzó a hablar seriamente de construir un sistema de Metro desde la década de 1940 y que durante más de ocho décadas diferentes administraciones anunciaron estudios y proyectos que no llegaron a concretarse.

Por eso, destacó la importancia del avance actual y sostuvo que la movilidad no debe medirse únicamente por kilómetros de vías o número de trenes, sino por el tiempo que una buena infraestructura puede devolverles a los ciudadanos.

“La capital colombiana necesita una red de Metro sólida y suficiente”, sostuvo el presidente, al señalar que una ciudad de la dimensión de Bogotá no puede continuar perdiendo millones de horas al año por las dificultades de desplazamiento.

Finalmente, De la Espriella aseguró que los grandes proyectos de infraestructura no pertenecen a alcaldes, presidentes o partidos políticos, sino a la ciudad, en referencia a la importancia de garantizar la continuidad del Metro de Bogotá más allá de los gobiernos de turno.