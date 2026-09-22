Alcalde Galán entregó nuevo CAI en Bosa y vehículos para reforzar a la Policía en Bogotá

La Alcaldía de Bogotá y la Secretaría Distrital de Seguridad entregaron 212 motocicletas y 41 camionetas tipo Van a la Policía de Bogotá, con el propósito de fortalecer las labores de vigilancia, prevención y reacción en las diferentes localidades de la ciudad.

Durante la jornada, el alcalde Carlos Fernando Galán destacó la importancia de fortalecer las capacidades operativas de las autoridades y dotarla de mejores herramientas para atender las situaciones de seguridad que se presentan en la capital.

“La Policía necesita de parte de la Alcaldía que ayudemos a que tenga mayor capacidad, que pueda actuar más rápido y responder de manera más efectiva a los retos que tenemos en el territorio”, señaló Galán.

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Policía de Bogotá recibe nuevos vehículos

Con esta nueva entrega, ya son 1.148 vehículos los que han sido entregados durante la administración de Carlos Fernando Galán. Cabe destacar que el parque automotor está compuesto por 1.068 motocicletas y 80 camionetas.

Los nuevos automotores serán destinados a reforzar las labores de vigilancia, prevención y reacción en las diferentes localidades de Bogotá.

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Nuevo CAI en Bosa

A la entrega del nuevo parque automotor se sumó la puesta en funcionamiento del CAI Campo Verde, en Bosa, con el que se busca reforzar la presencia institucional y la atención de seguridad en este sector de la ciudad.

El despliegue de este CAI contempla tres zonas de atención: Ciudadela El Recreo, Parques de Bogotá, y Villas del Progreso junto con Santa Inés.