Fenalco pide a concejales votar en contra de la reforma tributaria: alcalde Galán la defiende

Fenalco Bogotá Cundinamarca se unió formalmente a la solicitud de varios concejales para pedirle al alcalde Carlos Fernando Galán el retiro o aplazamiento del proyecto de reforma tributaria distrital, Proyecto de Acuerdo 724 de 2026, asegurando que el incremento de tarifas de ICA para el comercio de bebidas alcohólicas, tabaco y la comercialización de vehículos y motocicletas, afectaría gravemente la economía de la ciudad.

Según Juan Esteban Orrego, director de Fenalco Bogotá, “la ciudad ya tiene una de las tarifas de ICA más altas del país para este segmento y, aun así, se pretende aumentar nuevamente la carga sobre el comercio tradicional, que trabaja con márgenes muy reducidos. Estamos hablando de productos que ya soportan una alta carga tributaria, pues cerca del 60 % de su precio corresponde a impuestos, y que, como en el caso de la cerveza, tienen precios sugeridos que limitan aún más la capacidad del comerciante para absorber o trasladar mayores costos”.

“A esto se suma que se plantean tarifas diferentes dependiendo del tipo de establecimiento que comercializa el mismo producto, lo que genera condiciones de competencia inequitativas. Lo que pedimos es una tarifa justa y equilibrada que permita competir en igualdad de condiciones y no termine debilitando el comercio formal de Bogotá”, agregó.

Sin embargo, el alcalde Carlos Fernando Galán, aseguró que el articulado busca reducir el Impuesto de Industria y Comercio, ICA, al 90% de las industrias y al 80% de los comercios; por ejemplo: “los sectores de restaurantes y hoteles van a tener, según el proyecto, si es aprobado, van a tener una reducción del 13%; comercios de edición y publicación de libros, del sector editorial, tendrán una reducción del 50% en el ICA”, aseguró el mandatario.

Así mismo, resaltó que los comercios locales que reciban ingresos de menos de 5.200 millones de pesos al año, un promedio de 400 millones de pesos al mes, puede hacer parte del régimen simplificado y no pagarían este impuesto.

“Cuando dicen que a pequeños tenderos les va afectar esto, no es cierto. Inclusive a muchos tenderos les va a bajar el ICA. Es importante que los ciudadanos y los concejales tengan la película completa de qué implica esta reforma” advirtió el mandatario.

Desde el distrito destacan un descuento del 60% para morosos y la exención del ICA por 10 años para empresas que generen empleo, además, la sobretasa al Predial para financiar alumbrado inteligente no afectará a los estratos 1, 2 y 3, y que el aumento de tarifas se concentrará en sectores de alta rentabilidad, mientras que bajarán los impuestos para 275 actividades comerciales.