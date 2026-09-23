¿El día estará lluvioso o soleado? Pronóstico del clima en Bogotá para este 23 de septiembre

Conozca aquí el clima que tendrá la capital del país este miércoles 23 de septiembre | Getty Images

La Alcaldía de Bogotá, por medio del reporte del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), informó en su página web el pronóstico del clima para este miércoles 23 de septiembre, el cual estará marcado por condiciones seca, sin embargo, no se descartan algunos episodios de lluvia.

En términos generales, en el día va a estar marcado por las condiciones secas, sin embargo, no se descartan algunos episodios de lloviznas.

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Reporte del IDIGER para este viernes 18 de septiembre en Bogotá

Durante las primeras horas de la madrugada, se prevé un cielo entre parcial y mayormente cubierto con predominio de tiempo seco.

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De igual manera, la temperatura mínima estimada será de 10 °C y máxima de 17 °C.

En horas de la mañana, se espera un cielo parcialmente cubierto con predominio de tiempo seco.

De igual manera, a lo largo del día se estima un cielo entre parcial y mayormente nublado.

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¿Cómo se puede consultar el pronóstico de lluvias con Mapas Bogotá?

Siga estos siguientes pasos para poder consultar el mapa de lluvias de forma sencilla y rápida desde un celular, tablet o computador en tiempo real:

Ingrese a la página web mapas.bogota.gov.co y seleccione, en el costado derecho, en el ícono de mapa. En la opción tipos de mapa, busque en la parte inferior, donde dice otros mapas, y dar clic en el que dice ‘Lluvias’. Después de esto, en el buscador, que se ubica en la parte superior de la izquierda, escriba la dirección del lugar en el que desea conocer si se presentan lluvias o no. Por último, seleccione la dirección que reconoce el sistema y le va a mostrar en el mapa la ubicación que quería consultar.

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